なぜ“浦和の10番”は新潟戦で先発起用されたのか。スコルジャ監督が明かす「ホーム初スタメンの理由」
2025年８月31日に埼玉スタジアム2002で開催されたアルビレックス新潟戦で、浦和レッズの“10番”がスタメンに名を連ねた。
今季リーグ戦での先発出場は５月21日の川崎フロンターレ戦以来、２回目。ホームでは初スタメンだった。中島翔哉の抜擢にSNS上は大盛り上がり。以下のような反応があった。
「なかじまぁぁぁ!!!」
「中島??!?!? ９度見したわ」
「中島翔哉選手、期待しかしてないです」
「サヴィオと中島とグスタフソンでいい化学反応が見られそう!」
「中島スタメンほんと嬉しい。いつもよりワクワクするわ」
「中島スタメンきちゃああああああ」
「SHOW-YA これは、嵐の予感」
トップ下を任された中島は持ち前のテクニックを披露しつつ、果敢にシュートを打つ場面もあった。59分に交代するまで“日本代表・元10番”らしいプレーも見せたが、そもそもこのタイミングでなぜスタメン起用されたのか。
浦和のマチェイ・スコルジャ監督はその理由を次のように述べた。
「ショウヤを使ってゾーン３（おそらく敵バイタルエリアを指す）でのチャンスの数を増やそうとしました。練習で好調でしたし、数日前の大学生との試合でも良いプレーを見せていました。フレッシュな選手をスタメンにしようと考えていて、それが今回はショウヤでした」
ゴールやアシストこそなかったが、中島がチームの勝利（１−０）に多少なりとも関与して確かな爪痕を残したのは事実だ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
