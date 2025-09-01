「W杯に出たくないのか？」「バカげている」インドネシア代表に辛辣批判！アジア予選PO直前の相手は格下すぎる“172位”「韓国人監督を追放して三流に転落した」
北中米ワールドカップのアジア最終予選で日本代表と同じC組だったインドネシアはFIFAランキングではグループ最下位だったにもかかわらず、4位に食い込み、10月に行われるプレーオフ進出を果たした。
ただ、予選中にインドネシアの強化に尽力してきた韓国人のシン・テヨン監督を解任し、オランダ代表のレジェンドであるパトリック・クライファート監督を招聘。バーレーンと中国には勝利したものの、オーストラリアに1−5、日本に0−6と惨敗し、批判を浴びた。
そのインドネシア代表は、サウジアラビア、イラクという強豪と同居したプレーオフに向けて重要な9月の国際Aマッチウィークで、5日に台湾、8日にレバノンと対戦する。
韓国メディア『Xports News』は8月30日、「韓国人監督を追放し、インドネシア政権は三流に転落した。インドネシアはワールドカップに出場したくないのか？ サウジアラビア戦前の台湾との親善試合はバカげている」と辛辣な見出しを打ち、次のようにこき下ろした。
「パトリック・クライファート監督就任以前、ワールドカップ出場を目前に控えていたインドネシアだが、政権運営は期待外れだ。サウジアラビアはアジア屈指の強豪だが、オランダから帰化した選手の加入で大幅に強化されたインドネシアは、サウジアラビアに対抗できる実力があると広く考えられている。しかし、インドネシアはワールドカップ出場の意思がないようだ。インドネシアは、サウジアラビア、イラクとの連戦に備えるべき9月の国際試合シーズンを無駄にしているのだ」
同メディアは、「インドネシアサッカー協会（PSSI）は28日、来月5日に台湾と親善試合を行うと発表した。台湾のFIFAランキングは172位で、インドネシアの118位より60位近く低い。国家のサッカー史を塗り替えるチャンスがあるにもかかわらず、中東地域以外というだけでなく、数ランク下のチームを招待するというPSSIの決定は、広く受け入れられる可能性は低いだろう」と指摘。そうなってしまった経緯を次のように説明している。
『Xports News』は「インドネシアは当初、台湾との対戦を計画していなかった。９月５日にクウェートとの親善試合を行なう予定だったが、クウェートが一方的に試合を中止にした。PSSIは直ちに代替の対戦相手を探し始めた。しかし、中東のチームの中で適切なスパーリングパートナーを見つけることができなかった。さらに、東アジアの対戦候補はすでにワールドカップ出場権を獲得し、海外遠征を計画していたため、招待は困難だった」と、台湾戦が決定した流れを説明。こう続けた。
「台湾はインドネシアからの土壇場での招待を受け入れ、両チームによる親善試合の開催が実現した。一部の批評家は、PSSIが親善試合の候補国を十分に検討しなかったのを遺憾に思うと述べている」
そして、「インドネシアにとって唯一のプラス材料は、レバノン戦が中止にならなかったことだ。しかし、FIFAランキング112位のレバノンはインドネシアよりランキングは高いものの、実力はインドネシアほど強くない。PSSIは、レバノンの選手構成がサウジアラビアやイラクと同等と評価し、レバノンとの試合を組んだと報じられている」と伝え、そのマネジメントを皮肉っている。
アクシデントだったとはいえ、シン・テヨン時代に比べて、クウェートにドタキャンされた点も含めて、運営が稚拙だと考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
