◆男子プロゴルフツアー Ｓａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ 最終日（３１日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）

プロ１０年目の小斉平（こさいひら）優和（２７）＝フリー＝が悲願の初優勝を飾った。１打差４位で出て６バーディー、１ボギーの６７をマークし、通算１８アンダーで逆転。昨年大会のプレーオフでティーショットを３連続ＯＢとして敗れた雪辱を果たした。２０年に米下部ツアー挑戦も振るわず、２０―２１年には国内シード権を獲得したがわずか１年で手放すなど苦難を乗り越えた。優勝賞金は２０００万円で、生涯獲得賞金は１億円を突破。来季米ツアーへの再挑戦を目標に掲げた。

＊ ＊ ＊

小斉平の妻・美月さんは「本当に頑張ってくれた。うれしい」と喜びにひたった。普段は子育てもあってツアーへの同行は限られる中、「今週は一緒に行こう」と夫に言われ、大阪・茨木市の自宅から駆けつけた。普段は夫のリクエストで「ステーキチャーハン、にんにく増し増し・大盛り」をよく作るが、今大会もキッチン付きのヴィラでチンジャオロースなどを振る舞い、熱くサポートした。

取材対応時は口数が多くなく、声も小さめだが、愛妻は「家では陽気です！」と明かす。テレビを見て急に踊り出すこともあり、最終日の朝は宿泊先でロゼ＆ブルーノ・マーズの「ＡＰＴ．」が流れると、まな娘と「アーパトゥ、アーパトゥ…」とコミカルに踊った。「子どもが生まれてから、たくましくなった」と美月さん。寡黙さとおちゃめさ、そして強さを併せ持つ王者だった。（星野 浩司）