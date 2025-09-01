有隣堂の情報紙「有鄰」の最終号となる６００号を手に持つ岡沢基博さん。手前には「有鄰」のバックナンバーが並ぶ＝横浜市戸塚区

神奈川県内を中心に展開する書店チェーン、有隣堂（横浜市中区）の情報紙「有鄰」が、９月１日発行予定の６００号をもって休刊する。書籍の紹介や地域文化の掘り起こしを目的に、同社が１９６７年１２月に創刊。紙面には司馬遼太郎、松本清張らが登場し、５７年あまり休むことなく発行を続けてきた。松信健太郎社長は最終号で、「これからは紙面という枠を超え、有隣堂らしい文化発信を続けてまいります」としている。

「有鄰」創刊号には、松信泰輔社長（当時）が「楽しい読みものとしてお客さまとのコミュニケーションの役割を果たすために企画した」という趣旨の文を記載。題字「有鄰」は作家の武者小路実篤が揮毫（きごう）し、タブロイド判４ページの月刊紙としてスタートした。６〜１０ページだった時期もあったが、２０１０年１月の５０６号から隔月刊の４ページに。約１万部発行し、有隣堂各店で無料配布していた。１９９９年５月号以降は同社ウェブサイトで閲覧できる。

紙面は著名人の評論、エッセー、インタビューをはじめ、新刊について著者に聞くコーナー「人と作品」、新刊を中心にあらすじを紹介する「有鄰らいぶらりい」などで構成。２００９年１２月の５０５号までは、研究者、作家、芸術家といった各界の著名人らが「神奈川県の国宝について」「『本』をとりまく世界は今」といったテーマで語り合う座談会を行い、内容を記事化していた。

これまでに、城山三郎、平山郁夫、手塚治虫、飛鳥田一雄ら文学、芸術、政治など幅広い分野の著名人が執筆し、座談会に参加した。最多登場は永井路子。座談会、単独記事、講演、インタビューを合わせ計１６回紙面を飾った。