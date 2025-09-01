松山弘平騎手が夏の中京リーディング獲得！15勝でシーズンを締めくくる



中京1R 1着8番レディーゴール 池添学調教師と松山弘平騎手（c）SANKEI

2025年夏の中京競馬で松山弘平騎手が15勝をマークし、リーディングジョッキーとなった。

第3回・第4回中京競馬で、松山騎手は安定した成果を重ね、坂井瑠星騎手や川田将雅騎手を抑えて、見事に夏の王者の座を勝ち取った。



＜松山弘平騎手コメント＞

リーディングを取れて嬉しく思います。3回・4回と本当に暑かったですけれども、皆様のご協力のおかげで、なんとか無事に開催を終えることができたのかなと思います。

本当に感謝しています。まだまだ暑さは続きますけれども、またみんなで頑張って乗り越えていきたいなと思います。





＜夏の中京競馬リーディングジョッキー順位＞

1位 松山弘平騎手（15勝、2着 11回、3着 7回）

2位 坂井瑠星騎手（12勝、2着 6回、3着 8回）

3位 川田将雅騎手（11勝、2着 15回、3着 4回）





