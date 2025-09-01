ジオグリフが引退 皐月賞でイクイノックスを抑えて優勝 優駿SSで種牡馬入り



2022皐月賞 イクイノックスを抑えてジオグリフが優勝 写真：日刊スポーツ/アフロ

2022年の皐月賞（GI）を制したジオグリフ（牡6歳 美浦・木村哲也厩舎）が、8月27日（水）付けで競走馬登録を抹消しましたことをJRAが発表した。

なお、同馬は北海道新冠郡新冠町の優駿スタリオンステーションにて種牡馬となる予定。





■ジオグリフ

馬主：有限会社サンデーレーシング

調教師：木村哲也（美浦）

生年月日：2019年2月25日

血統：

父 ドレフォン・母 アロマティコ

成績：

JRA通算成績 14戦3勝

JRA獲得賞金 301,216,000円（付加賞含む）

JRA以外の通算成績（地方）1戦0勝

JRA以外の通算成績（海外）6戦0勝

JRA以外の獲得賞金（海外）216,308,600円

重賞勝鞍：

2021年 札幌2歳ステークス（GIII）

2022年 皐月賞（GI）





