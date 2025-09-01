冷たいひと皿が、体だけでなく、心まで整えてくれることを、私たちは経験的に知っている。



つるりと喉を通る涼麺に、かき氷が舌の上で儚く溶ける瞬間に心ほどける。“食べて涼をとる”という、夏ならではの贅沢。



この季節にこそ食したい、「街の冷やし麺」を厳選してご紹介。

１．推薦者：ライター・甘利美緒

『萬福』の「冷しそば（とりごま味）」

「ゴマダレが素晴らしい！」（甘利）



1929年創業の老舗の３代目・久保英恭さんが生んだ新名物。「冷しそば（とりごま味）」（￥1,080）は、たっぷりの鶏ももチャーシューに、自家製かえしとゴマダレを合わせた濃厚な味わいが魅力。





気温に合わせて砂糖の量まで細かく調整する繊細な仕立てで、「最後のひと口まで飽きさせない。旨みがすごい」（甘利）と食通も絶賛。

■店舗概要

店名：萬福

住所：中央区銀座２-13-13 久保ビル １F

TEL：03-3541-7210

営業時間：11:30〜15:00／17:00〜LO22:00

定休日：日曜、月曜（祝日のみ）

席数：カウンター５席、テーブル20席

２．推薦者：フードライター・森脇慶子

『高井戸麻婆TABLE』の「冷やし担々麺」

「酢で味変してもおいしい」（森脇）



「夏限定の汁そばスタイル。甘さ控えめなところも好みです」（森脇）という「冷やし担々麺」￥1,200。



スープはカツオや昆布の和出汁がベース。自家製ラー油には中国・韓国・日本の唐辛子を使い、複雑な辛さを演出。そぼろには鶏、豚、干し椎茸、干し海老、ナッツが入り、具材と麺を一緒に啜れば、辛味と旨みの重なりが楽しい１杯。

■店舗概要

店名：高井戸麻婆TABLE

住所：杉並区宮前１-20-32 宮前１丁目ビル １F

TEL：03-6454-2204

営業時間：11:30〜LO14:30／17:30〜LO22:00

定休日：日曜、月曜夜

席数：カウンター７席、テーブル16席

３．推薦者：フードライター・小石原はるか

『長命うどん東京本店』の「うき中」

「麺好きも全部入りなら迷わない」（小石原）



名物はうどん・きしめん・中華麺の３種を一度に楽しめる「うき中」￥1,090。



鰹、鯖、鯵などの混合節で出汁を取る無添加の醤油スープは、麺と好相性。「のど越しがよく、スルリとお腹に収まります」（小石原）と、軽やかさも魅力。



卓上調味料での味変も楽しく、中華麺にこしょうをふれば、和風ラーメン風に。自分好みを探したい。

■店舗概要

店名：長命うどん東京本店

住所：渋谷区恵比寿１-14-６ オーツースリービル １F

TEL：03-6450-3539

営業時間：11:30〜LO15:00

定休日：土曜、日曜、祝日

席数：カウンター15席、テーブル22席

４．推薦者：フードライター・小寺慶子

『らーめん梶原』の「冷やし中華」

「名脇役が味を引き立てています」（小寺）



家族連れも訪れる場所柄ゆえ、分かりやすい「冷やし中華」（￥1,000）を目指したという。具材はたっぷり９種類。鶏スープで作る醤油ダレには、酢だけでなく八朔の果汁も。



爽やかな酸味が各具材の旨みと調和し、「喉を素通りさせないほど風味豊か」（小寺）な一杯を生んでいる。

■店舗概要

店名：らーめん梶原

住所：世田谷区南烏山６-５-７ 明光ビル新館

TEL：非公開

営業時間：11:00〜LO14:45／18:00〜LO20:00

定休日：月曜、火曜

席数：カウンター８席、テーブル４席

５．推薦者：東カレ編集長・日紫喜康一郎

『中国手打拉麺 馬賊』の「韓国 冷やし中華」

「パーフェクトな手打ち麺！」（日紫喜）



もちもちで、しっかりコシがある太さが不揃いな手打ち麺。この麺と韓国産唐辛子のラー油をきかせた醤油ダレで作るのが「韓国冷やし中華」￥1,800。



ラー油の辛さが、中華くらげ、チャーシューなど11種の具材の旨みを引き立てている。



「こちらの店は、ノーマルの冷やし中華も美味しい。食べ比べてみるのもオススメです」（日紫喜）

■店舗概要

店名：中国手打拉麺 馬賊

住所：荒川区西日暮里２-18-２ 伊藤ビル １F

TEL：03-3805-2430

営業時間：11:00〜LO23:15

定休日：無休

席数：カウンター４席、テーブル24席

