つるっと美味しい！残暑に食べたい街中華の「冷やし麺」おすすめ5選
冷たいひと皿が、体だけでなく、心まで整えてくれることを、私たちは経験的に知っている。
つるりと喉を通る涼麺に、かき氷が舌の上で儚く溶ける瞬間に心ほどける。“食べて涼をとる”という、夏ならではの贅沢。
この季節にこそ食したい、「街の冷やし麺」を厳選してご紹介。
１．推薦者：ライター・甘利美緒
『萬福』の「冷しそば（とりごま味）」
「ゴマダレが素晴らしい！」（甘利）
1929年創業の老舗の３代目・久保英恭さんが生んだ新名物。「冷しそば（とりごま味）」（￥1,080）は、たっぷりの鶏ももチャーシューに、自家製かえしとゴマダレを合わせた濃厚な味わいが魅力。
■店舗概要
店名：萬福
住所：中央区銀座２-13-13 久保ビル １F
TEL：03-3541-7210
営業時間：11:30〜15:00／17:00〜LO22:00
定休日：日曜、月曜（祝日のみ）
席数：カウンター５席、テーブル20席
２．推薦者：フードライター・森脇慶子
『高井戸麻婆TABLE』の「冷やし担々麺」
「酢で味変してもおいしい」（森脇）
「夏限定の汁そばスタイル。甘さ控えめなところも好みです」（森脇）という「冷やし担々麺」￥1,200。
スープはカツオや昆布の和出汁がベース。自家製ラー油には中国・韓国・日本の唐辛子を使い、複雑な辛さを演出。そぼろには鶏、豚、干し椎茸、干し海老、ナッツが入り、具材と麺を一緒に啜れば、辛味と旨みの重なりが楽しい１杯。
■店舗概要
店名：高井戸麻婆TABLE
住所：杉並区宮前１-20-32 宮前１丁目ビル １F
TEL：03-6454-2204
営業時間：11:30〜LO14:30／17:30〜LO22:00
定休日：日曜、月曜夜
席数：カウンター７席、テーブル16席
３．推薦者：フードライター・小石原はるか
『長命うどん東京本店』の「うき中」
「麺好きも全部入りなら迷わない」（小石原）
名物はうどん・きしめん・中華麺の３種を一度に楽しめる「うき中」￥1,090。
鰹、鯖、鯵などの混合節で出汁を取る無添加の醤油スープは、麺と好相性。「のど越しがよく、スルリとお腹に収まります」（小石原）と、軽やかさも魅力。
卓上調味料での味変も楽しく、中華麺にこしょうをふれば、和風ラーメン風に。自分好みを探したい。
■店舗概要
店名：長命うどん東京本店
住所：渋谷区恵比寿１-14-６ オーツースリービル １F
TEL：03-6450-3539
営業時間：11:30〜LO15:00
定休日：土曜、日曜、祝日
席数：カウンター15席、テーブル22席
４．推薦者：フードライター・小寺慶子
『らーめん梶原』の「冷やし中華」
「名脇役が味を引き立てています」（小寺）
家族連れも訪れる場所柄ゆえ、分かりやすい「冷やし中華」（￥1,000）を目指したという。具材はたっぷり９種類。鶏スープで作る醤油ダレには、酢だけでなく八朔の果汁も。
爽やかな酸味が各具材の旨みと調和し、「喉を素通りさせないほど風味豊か」（小寺）な一杯を生んでいる。
■店舗概要
店名：らーめん梶原
住所：世田谷区南烏山６-５-７ 明光ビル新館
TEL：非公開
営業時間：11:00〜LO14:45／18:00〜LO20:00
定休日：月曜、火曜
席数：カウンター８席、テーブル４席
５．推薦者：東カレ編集長・日紫喜康一郎
『中国手打拉麺 馬賊』の「韓国 冷やし中華」
「パーフェクトな手打ち麺！」（日紫喜）
もちもちで、しっかりコシがある太さが不揃いな手打ち麺。この麺と韓国産唐辛子のラー油をきかせた醤油ダレで作るのが「韓国冷やし中華」￥1,800。
ラー油の辛さが、中華くらげ、チャーシューなど11種の具材の旨みを引き立てている。
「こちらの店は、ノーマルの冷やし中華も美味しい。食べ比べてみるのもオススメです」（日紫喜）
■店舗概要
店名：中国手打拉麺 馬賊
住所：荒川区西日暮里２-18-２ 伊藤ビル １F
TEL：03-3805-2430
営業時間：11:00〜LO23:15
定休日：無休
席数：カウンター４席、テーブル24席
