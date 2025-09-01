

かつての「仕方なくうさぎ小屋」から「あえてうさぎ小屋」へ？（写真：ファイン / PIXTA）

【画像】都内で売り出されていた新築物件の間取り図。最寄り駅から徒歩10分、土地面積32.28平方メートル、延べ床面積51.76平方メートルに建つ2LDKだが、1階の玄関と廊下部分には窓がない。

資材、人件費の高騰に土地価格上昇などの要因から分譲住宅が高く、小さくなっている。特に新築マンションの価格上昇は著しく、東京23区では平均価格が1億円を越えたことがニュースになった。

「それよりは建売住宅のほうが手頃」と一戸建てに目を向ける人も増えており、特に「駅に近い」などで利便性の高い、小規模な新築建売住宅に人気が集まるようになっている。

昭和の時代には日本の住宅の狭さを「うさぎ小屋」と揶揄する言葉が流行ったが、令和の今、あえてそんな住宅を選ぶ人が増えているという。背景を探った。

首都圏マンションはさらにコンパクトに

一部の都心超高額住戸を除き、日本の住宅が小さくなり始めている。総務省の「住宅・土地統計調査」で住宅全体を見てみると、日本の住宅は1960年代から拡大傾向が続き、ピーク時の2003年に95平方メートルだったが、2023年にはおよそ92平方メートル。30年前の水準に戻った。

個別の物件種別でみても同様の傾向がみられる。たとえば首都圏の新築マンションの平均専有面積は2014年には71.16平方メートルだったが、10年後の2024年には66.42平方メートルに。統計を出している不動産経済研究所では今後も販売価格の抑制などを理由に新築マンションの専有面積は60平方メートル台にとどまる見込みとしている。

この傾向を思い出すのが昭和50年代に流行した「うさぎ小屋」という日本の住宅の狭さを揶揄する言葉だ。1979（昭和54）年にEC（欧州共同体、当時）が出した非公式報告書『対日経済戦略報告書』の中で日本人の住居が「rabbit hutch（うさぎ小屋。原文はフランス語でcage a lapins）」と形容されたことが話題になり、自嘲をこめて使われるようになったもので、今でも時々見かける言葉だ。

だが、この時代からバブル期にかけての「うさぎ小屋」と今の小規模住宅では背景、購入者層、物件そのものに違いがあると不動産評価に詳しい不動産市場アナリストの藤井和之さん。

「うさぎ小屋」の言葉が流行った昭和50年代は団塊世代が住宅を一時取得していた時代で、その後にバブルが到来するのだが、この時期に住宅購入者として想定されていたのは夫婦2人に子ども2人の「標準世帯」。しかも妻は専業主婦が多かった。

「持ち家信仰が厳然としてあった時代で住宅ローンを組んで郊外に住宅を取得。通勤時間1時間半以上も当たり前で、景気が良かったこともあり、100キロ圏までの通勤定期を出す企業も。建材、設備などの質も悪く、断熱などほとんど考えられていませんでした。専有面積は公団などの団地で数十平方メートルから建売住宅で100〜120平方メートルが中心でしたね」（藤井さん）

しかも、この時代の住宅供給は少ないのに、購入したい人は多かった。1979年放映のNHKのニュース番組「『ウサギ小屋』」からの脱出目指して」は倍率70倍（！）という分譲マンションの抽選会の映像を流しており、買いたくても買えない人が多かったことがよく分かる。

その後に到来したバブル期には全国的に不動産価格が暴騰。現在との違いは駅から遠い地点でも高額だったこと。利便性よりも住環境が重視されていたのだ。

当時、取材にお邪魔した家には8000万円台、京急三崎口からバス15分、全室6畳の3階建て住宅や本八幡駅から徒歩20分ほどの路地奥に建つ1億円超の一戸建てなどがあったことを覚えている。

さらにバブル崩壊後の1994年に住宅ローンが自由化されるまでは金利は高く、バブル期には8％以上に及んだ時期も。どの要件から考えてもこの時代の多くの人たちは住む場所、家を選択できる状況にはなく、買える住宅を買える場所に購入していたのである。

広さよりも利便性からあえて小さな家を選択

だが、今、狭小化している建売住宅を購入している人たちは予算面を抑えるという意図はもちろんあるものの、それ以上に郊外の広さより立地、利便性、それによって得られる生活の質や自由な時間を優先。その結果として都心部に近い小ぶりな物件を選んでいる。



世田谷区内に建つ一戸建て。最寄り駅から徒歩圏にある土地面積30平方メートル強、建物面積44平方メートルほど。1階に5畳強、4畳弱の2室、トイレがあり、2階に8畳弱のDK、洗面所と風呂場、3階には3畳ほどのルーフバルコニーがあり、駐車場はない。スペースを抑えるため玄関、1階の2室は引き戸を使用している（写真：筆者撮影）

狭い土地に建てた鉛筆のように細長い家、というイメージから「ペンシルハウス」という言葉もあり、再び目にする機会も増えている。

「1985年の男女雇用機会均等法以降、職住近接志向が強まり、世帯も変わった。今は単身世帯あるいは共働きで子どもがいない世帯が増加、ミニマリズム志向も多い。

郊外の一戸建て信仰も消失、庭なんか不要という人も多数。一方で都市部、特に都内は子育てにさまざまな優遇がある。だとしたら小さくても都心近く、利便性の高い住宅をという選択です」（藤井さん）

この傾向は東京に限らない。リモートワークが可能だからと東京を離れる人たちも駅近の便利な立地を希望すると神奈川県小田原市の旧三福不動産の山居是文さん。

「数年前、小田原駅周辺では土地35坪（115平方メートル強）、建物の延べ床面積100平方メートルが一般的でしたが、この間で土地価格が坪40万円から80万円ほどに上昇。現在は土地20坪〜25坪も普通。

1駅、2駅離れると安くなり、広い家が買えるのでせっかく首都圏を離れるならと住環境の良い、面積的にも余裕のある家をお勧めしますが、小田原駅周辺の人気ばかりが上昇。最近では商店街内のこれまで狭くて戸建てニーズに合わないとされてきた土地に建売一戸建てが建ち、人気になっています」と山居さん。

昭和50年代〜バブル期と違い、価格は上昇局面にあるものの、今は当時よりも選択肢は豊富だ。リモートワークができる人なら都市部を離れることもできるし、首都圏内でも都市部以外や駅から離れれば都心近くのマンションの半額あるいは半額以下で買える広い一戸建てもある。

マンションと違い、一戸建ては投資目的の購入が少ないこともあって比較的価格の伸びが緩やかだからだ。

東京カンテイが出している市況レポートは土地面積50平方メートル以上100平方メートル未満を小規模一戸建てとしているが、実際の市場ではそれよりも狭い住宅も少なからず見かけるようになっている。かつての「うさぎ小屋」よりもはるかにコンパクトなのである。

だが、それを豊富な選択肢の中からチョイスする人が少なからずいる。その要因として利便性が優先されていると考えると、かつてはやむを得ず遠い、狭い家だったものが、今は自ら合理的に選ぶ近くて狭い家という選択に変化していることが分かる。「仕方なくうさぎ小屋」から「あえてうさぎ小屋」というわけだ。



同じく世田谷区の30平方メートル強の土地で、建築計画を知らせる看板が立っていた。右手には単身者向けの1DK・2階建てアパートがあり、土地の広さはほぼ同じだった（写真：筆者撮影）



上の写真にある建築計画のお知らせ。この一角には同じような規模の区画が並んでおり、それぞれに小規模な一戸建てが建つようだ（写真：筆者撮影）

住宅の質の向上がそれを後押ししてもいる。特に2025年4月からは新築住宅は省エネルギー基準への適合が義務化され、断熱等級4以上が最低基準になった。

小規模でもかつてよりずっと質の高い、居住性の高い住宅になっているのだ。住宅設備も小型化、高性能化しており、狭くても住みやすい家は可能になった。

購入には注意が必要な場合も

このように考えると、あえて利便性の高い立地の良い小規模建売一戸建てを買うのは合理的とも思われるのだが、いくつか注意すべき点もある。

ひとつは窓や玄関に窓がない暗い家が増えているという点。

省エネ建築に詳しく、全国の設計事務所、工務店等との付き合いのある株式会社松尾設計室の松尾和也さんは土地価格に加え、2022年から電気代が高騰、同時に断熱性能の高い家を作らざるを得ないという状況下で玄関、廊下などに窓がない、暗い家が増えていると指摘する。

「熱は窓から逃げていくもの。そこで窓を減らすことで安価に断熱性能の高い、光熱費が削減できる家が作れると姑息なことを考える工務店が少なくありません。

玄関に人感センサーを設置、LEDで明るくできるから窓はなくてもいいという人もいますが、陽光は健康に暮らすために必要。狭くても健康的に暮らせる快適な家は設計できるのに、それをせずに楽なやり方に走っているのです」（松尾さん）

よくマンションの中住戸（両側に他住戸がある住戸）は暗いと言われるが、それより暗い一戸建てすらあるとのこと。間取り図からチェックできるので物件探しでは意識したい。



都内で売り出されていた新築物件の間取り図の例。最寄り駅から徒歩10分、土地面積32.28平方メートル、延べ床面積51.76平方メートルに建つ2LDKだが、1階の玄関と廊下部分には窓がない。価格は4380万円（画像：不動産サイトより）

規模、階数によるが、資産価値も住み心地も期待できない物件があると藤井さん。

「3階建ては階段が多く、若いうちはいいものの、高齢になると住みにくい。特にトイレが1カ所しかないのは面倒。かつては相続のために1区画を分割、一部を売却して相続税を払ったものですが、今後、そこを再分割することは難しく、資産価値として疑問があります。これから人口が減少、土地が余る時代に今のやり方が続くのか、そこも分かりません」（藤井さん）

狭すぎる敷地に建物が密集、日照や通風が悪化、防災面の危険を生じさせないため、各自治体は最低敷地面積をそれぞれに定めている。用途地域、建蔽（けんぺい）率その他で数字は異なるが、時々、実際の物件とその自治体が定めている数字が合致していない場合がある。

たとえば東京都世田谷区で最低敷地面積が60平方メートルと定められている地域で30平方メートルの土地といった例だ。

これは最低敷地面積が設定される前にすでに分筆されていた土地であることが多く、その面積に建物を建てる分には問題はない。だが、最低敷地面積以下の土地の場合、次に相続税を払うためなどに分割することはできない。

これから買う人が相続税を考えるまでには時間があるので、その時点で相続税がどうなっているかは想像できないが、二度と分割はできない可能性が高いことは覚えておこう。



「敷地面積の最低限度の制限」を示す世田谷区の資料（画像：世田谷区資料より）

また、狭小住宅は住宅ローンの審査に通りづらく、住宅ローン減税を受けられるのも新築・中古ともに床面積50平方メートル以上（所得が2000万円以下の場合）だ。

ただし、2025年12月31日までに建築確認を受けた新築住宅については床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も控除の対象（所得が1000万円以下の場合）になっている。

まちが均質化していく懸念

もうひとつ、購入者とは別の問題だが、商店街内の小規模店舗が住宅に変わっていくことには、まちを均質化する懸念がある。

前出の旧三福不動産は小田原駅周辺エリアで創業10年で118軒（現在は125軒）の店舗、事務所、アトリエ等をオープンさせ、小田原市の地価向上に貢献してきた。だが、商店街の空き店舗が住宅になり始めるとまちはそれ以上変化しなくなる。住宅街は住んでいる人以外には目的地とならない場所であり、住宅地は単体で地価を上げることはないからだ。

「小田原は箱根が近いこともあり、商業のニーズがあり、店をやりたい人も一定数います。それで空き家を利用、店などを増やしてきたのですが、それによって地域に注目する人が増え、土地価格が上がってくると若い面白い人が店を出しにくくなる。

不動産所有者としては一番利益が上がる使い方をするのが経済合理性にかなっていますが、それを長い目で見るとまちの均質化、ベッドタウン化を促進している。個人の不動産所有者とまち全体では長期的に利害が相反する部分があり、今後はこれまでとは違うやり方の模索を考えています」（山居さん）

首都圏の住宅街ではこの現象はすでにあちこちで起こっており、駅から住宅街に向かう近隣商業エリアの店の多くは消失している。それがまちをつまらなく、利便性に欠けるものとしている部分があるのだが、それはまた、利便性の高い場所に住みたいという個人のニーズを満たしてもいる。

はて、この矛盾はどうしたら解決できるのか。あえてうさぎ小屋の考え方を理解しつつも、悩ましく思うのはそんなところがあるからだ。

（中川 寛子 ： 東京情報堂代表）