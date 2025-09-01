エースに再度チャンスを与えようとするも…指揮官からのPKキッカー指名に応えた柏FW瀬川祐輔
[8.31 J1第28節 柏 2-1 福岡 三協F柏]
開始20分、MF小泉佳穂が倒されてPKを獲得した柏レイソル。このチャンスで、キッカーを務めたのは、チームトップタイの6ゴールを記録しているFW細谷真大だ。柏サポーターに向かって蹴る形になったPKは、GK小畑裕馬に防がれてしまう。
チームはその後、セットプレーから福岡のDF上島拓巳にゴールを許すむずかしい展開を強いられる。それでも、前半ATにMF久保藤次郎のゴールで同点に追いつくと、後半27分、MF中川敦瑛がPA内のFW瀬川祐輔にパスをつけると、瀬川はヒールで細谷へ流すと、細谷が倒されてPKを奪った。
1-1の終盤に迎えたPKの場面。瀬川は前半にPKを失敗していた細谷が蹴るべきだと、本人に伝えたという。
「ずっと背負ってエースをやっているのはあいつだし。俺はあいつが蹴るべきというか、任せてもいいタイミングだと思って、1番最初にあいつの胸を叩いて、『蹴れば』って」(瀬川)
当の細谷も「蹴る意思はあった」と言うが、ベンチからは瀬川の背番号である「20」のボードが提示されていた。瀬川としては、残りの時間のセットプレーで福岡の20番であるDF安藤智哉へのマークを指示されたと思って「意味がわからない」と困惑していたというが、ほどなく自分がPKのキッカーに指名されたことを知る。
「蹴るタイミングと、走り出すタイリングと、呼吸と、全部間違えないようにっていうのだけ意識して。自分との戦いでした」(瀬川)
瀬川は、福岡のGK小畑裕馬にシュートを触れられながらも、見事に重責をはたす。このPKでのゴールが決勝点となり、福岡に逆転勝利をおさめた柏が2連勝をマーク。勝ち点を53にのばして、2位に浮上した。
(取材・文 奥山典幸)
