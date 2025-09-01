福原遥主演のフジテレビ系月9ドラマ『明日はもっと、いい日になる』の第10話に板尾創路が出演することが決定した。

参考：いつから“かわいい”中年男性俳優に？ 柳葉敏郎、阿部サダヲ、遠藤憲一らが放つギャップ

本作は、児童相談所を舞台に、そこで働く個性的な面々たちがこどもたちの純粋な思いに胸を打たれ、その親までも救っていく姿描く完全オリジナルストーリーのヒューマンドラマ。

9月8日放送の第10話に出演する板尾が演じるのは、林遣都演じる蔵田総介（林遣都）の父親・蔵田総一郎。総介の実の父親で、幼い頃の総介に虐待を行っていた人物でもある。総一郎の虐待がきっかけで、総介は児童相談所に保護された。総一郎は総介の里親となった南野丞（柳葉敏郎）宛てに手紙を送り続けていた。そんな総一郎が、ある日突然、総介の前に姿を現し……。板尾の月9ドラマ出演は、『イチケイのカラス』（2021年4月クール／フジテレビ系）以来、約4年ぶりとなる。

■板尾創路（蔵田総一郎役）コメントオファーをいただき、大変うれしかったです。ベテランから中堅、若手、そしてこどもたちまで幅広い俳優陣達の演技に毎回胸を打たれます。ご覧いただいている皆さまの心に残るドラマになれば幸いです。（文＝リアルサウンド編集部）