毎夏恒例の日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」が３１日、東京・両国国技館で放送を終えた。チャリティーマラソンランナーのＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・横山裕（４４）は、１０５キロを完走。「マラソン子ども支援募金」だけで７億円を集めた。体調不良により急きょ、生放送を欠席したＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・郄橋海人（２６）の代役として、Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ・松田元太（２６）が番組を盛り上げた。

国技館にたどり着いた横山の顔は、涙と汗と達成感がにじんでいた。サプライズで入り口に待ち受けたＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴのメンバーに「行ったれ！」と背中を押され、午後８時４５分、両手を上げてゴールテープを切った。感極まった表情で「皆さんのおかげで乗り越えることができました。メンバーにも助けられました」と感謝。亡き母に向け「オカン、見てんのか？ 俺やったぞ、マジでやったぞ」と空を見上げ、絶叫した。

自身の生い立ちともリンクし、挑戦を決めたマラソン企画。幼い頃に両親の離婚や母の闘病を経験し、２人の弟が児童養護施設に預けられた過去から「似た境遇の人たちの存在を知ってほしいし、勇気づけたい」との一心で、６月からマラソン練習を重ねてきた。

横山の強い覚悟に列島が呼応した。３０日午後８時１１分に親友の嵐・相葉雅紀（４２）の激励を受け出発し、わずか５分でマラソンへの募金額は１億円を突破。その後も弱音を吐かずに歩みを進め、ゴール直後には７億４０万８６００円との途中集計が発表され、昨年のランナー・やす子（２６）による「マラソン児童養護施設募金」の４億３８０１万４８００円（完走時）を上回った。

炎天下のラン。都心の最高気温は３６度まで上がった。顔をしかめ、足を引きずる場面もあったが、仲間たちがその背中を押した。この日は、同局系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！」で共演する城島茂（５４）とＳｉｘＴＯＮＥＳ・森本慎太郎（２８）がにんにくを用いた力飯を差し入れ、ＷＥＳＴ．やＡぇ！ｇｒｏｕｐら後輩も続々と応援に駆けつけた。

疲労もピークに達した最終盤には空を見上げ「何度もオカンの顔が浮かんできた。オカンにようやったと言われたい」と１５年前に他界した最愛の母に鼓舞され、１０５キロを走破。支援を待つ子どもたちに約束した“絶対完走”を有言実行し、最高の親孝行を果たした。

完走直後に生放送された、ＳｉｘＴＯＮＥＳのレギュラー番組にも車いす姿で登場。ゴール時に両手を上げた理由を、「松村（北斗）君にやってほしいと言われた、マツケンサンバのオレ！のポーズをした」と後輩との約束も守ったことを告白。当の松村は「めちゃめちゃうれしかったけど、（提案したことを）我々は忘れていた」と白状しながら、先輩の力走をねぎらった。