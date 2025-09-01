「東京カレンダーWEB」の１週間分のランキングから、人気記事ベスト５をご紹介！



“突然届いた女友達からのLINEに動揺した30歳男が出した結論”に“代理店勤務の29歳男にハマる37歳女の抱える闇”から“東京で今注目のかき氷の名店6選”まで。さて、栄えあるベスト１は？

★第１位「もう会うのやめよう」突然届いたLINE。30歳男が動揺の末に出した結論とは

目下俺の気持ちをモヤつかせているのは、莉乃の態度だ。先月4人で食事をしてから、どうも様子がおかしい。





― つまり、大輝さんが、私を、……好き？



いやいやダメダメ。私、冷静になれ。ともみは、その場をピンク色に染めてしまいそうなトキメキを必死で抑え込み、大輝をキッと睨んだ。



「何それ。なんかムカつくんですけど。私、きっぱりフラれたよね？」



怒りを装ったその声が微かに裏返ってしまったことが恥ずかしくなり、ともみは下を向いたが、言葉は止まらなかった。



★第３位「彼といても孤独は埋まらない」代理店勤務の29歳男にハマる37歳女の抱える闇

「では、立ち上がって。脚はこぶし幅。最後にロールアップとロールダウンしていきましょう。一骨一骨丁寧に」



「また来週お願いします」と生徒が帰っていき、水を飲みながらひと息つくと、スタジオのガラス越しに六本木ヒルズが視界に入った。



あのビルの中で働いている人たちと同じように、このあと仕事の予定がビッシリと詰まっていることに気づき、無言で気合を入れ直す。



ふとスマホを見ると、由里子からLINEが入っていた。



★第４位関東初「海上サウナ」が誕生！海風呂にダイブして、“ととのい”のフルコースを満喫しよう

サウナブームの高まりとともに、その楽しみ方はいま、多様化の真っ只中にある。



極上のプライベート空間、都心型のソロサウナ、ときにはホテルステイの一環として。そんな選択肢が広がるなか、ついに“関東初”となる新しいスタイルが登場した。



舞台は三浦の海。火照った体を冷ますのは、もはや水風呂ではなく、目の前に広がる海そのものだ。



この夏、大人たちが選ぶのは海に飛び込むという、とびきり開放的な一手かもしれない。



★第５位年間300杯を食す“氷活”の達人が厳選！東京で今注目の「かき氷」の名店6選

冷たいひと皿が、体だけでなく、心まで整えてくれることを、私たちは経験的に知っている。



つるりと喉を通る涼麺に、かき氷が舌の上で儚く溶ける瞬間に心ほどける。“食べて涼をとる”という、夏ならではの贅沢。



この季節にこそ食したい、涼感グルメを厳選してご紹介。今回は「かき氷編」。



