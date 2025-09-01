◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神５―４巨人（３１日・甲子園）

巨人の天敵から、いきなり快音を響かせた。泉口友汰内野手（２６）のチーム初安打が、両軍計２４安打の乱打戦の合図となった。２試合続けて２番起用され、初回１死の第１打席で才木の１５３キロを鋭いライナーで中前へはじき返し、１２試合連続安打。それまで「８」が自己最長だった連続試合安打を、大幅に更新し続けている。

勢いは止まらない。８回先頭でも、この日で４５試合連続無失点とした難攻不落の石井から、外角１３３キロシンカーを中前へ。試合前まで１１打数１安打だった才木、５打数無安打だった石井からＨランプをともし、直近５試合で３度目のマルチ。月間３４安打はリーグトップと好調のまま８月を走り抜けたが、「最後に打てなかったのが全てです」。９回、１点差としてなお２死満塁で二ゴロに倒れてチームを勝利に導けなかった悔しさだけが残っていた。

開幕２軍からはい上がったブレイクイヤーに、芽生えた思いがある。４月からチームで唯一、離脱もなくレギュラーを守り続け、しびれる場面を幾度となく経験してきた。「必死なのはもちろん変わらないけど、『自分が打っていたら勝てたな』と思えるようになった。それがうれしいんです」。己のバットでつかむのは、明日の出場機会ではなく巨人の勝利。その自覚が、背番号３５をたくましく成長させている。

打率２割９分３厘はリーグトップの小園（広島）に次ぐ２位。出塁率３割５分７厘は大山、中野（ともに阪神）に続く３位につける。すでにシーズン規定打席に達しており、２年目で初のタイトル獲得が現実味を帯びてきている。「数字は最後についてくるもの。チームに貢献することだけを考えながらやってきている」。無欲でシーズン最終盤を駆け抜けていく。（内田 拓希）