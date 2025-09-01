“そらくん”出演！ソニー音楽財団Concert for KIDS 〜そらくんといっしょ！〜

ソニー音楽財団は、未就学児から入場できる人気クラシック・コンサート・シリーズ「Concert for KIDS」の新企画「ソニー音楽財団Concert for KIDS 〜そらくんといっしょ！〜」を11月26日(水)に豊洲シビックセンターホール(東京都)で開催します。

ソニー音楽財団Concert for KIDS 〜そらくんといっしょ！〜

これまでに全国各地で300回以上開催、累計15万人以上もの方々に来場いただいている、子ども向けの人気コンサート・シリーズ「Concert for KIDS」の新企画「Concert for KIDS 〜そらくんといっしょ！〜」が、10月の鶴川公演(東京都)に続き、11月26日(水)に豊洲公演の開催が決定！

YouTubeで2,000万回以上再生「鬼のパンツ」の歌唱動画が話題のテノール歌手：鳥尾匠海さんとピアニスト：新井瑛久さん、オリジナル・キャラクター“そらくん”に加えて、ちくわを始め穴の開いているものは何でも演奏できる、というフルート奏者：多久潤一朗さんが豊洲公演のゲストとして登場します。

ゲスト：多久潤一朗さん(フルート)

◆ちくわで「剣の舞」を演奏してみた

「Concert for KIDS」オリジナル・キャラクターの「そらくん」が、コミカルな「歌のお兄さん」と、博識でちょっとクセつよな「ピアノお兄さん」と一緒に音楽の楽しさを見つけるという内容。

固定観念を覆す多久さんのユーモラスなパフォーマンスが、2人のお兄さんとそらくんが繰り広げるワクワクドキドキなコンサートにどのように絡むのか？

クラシック音楽を新たな視点で楽しめるこの日限りのスペシャルな共演を、ぜひ親子で体験してください。

さらに、10月鶴川公演から始まる「Concert for KIDS 〜そらくんといっしょ！〜」の開催を記念して、「鬼のパンツ」ダイジェスト動画がYouTubeにて本日公開！

テノール歌手が本気で歌う「鬼のパンツ」で全国各地の子どもたちを魅了してきた鳥尾さんと新井さんの“鬼パン活動”。

親しみやすいメロディに乗せた、パフォーマンスの中のダイジェスト動画。

◆「鬼のパンツ」ダイジェスト動画

＜「Concert for KIDS 〜そらくんといっしょ！〜」とは？＞

プロの迫力ある歌声で「鬼のパンツ(フニクリ・フニクラ)」をはじめとしたクラシックの名曲を演奏するほか、ステージ上でのピアノ鑑賞体験(一部の曲のみ)や楽しい客席演出など、子どもたちがドキドキワクワクするスペシャルな仕掛けが盛りだくさん。

そらくんといっしょにクラシック音楽であそぼう！というテーマで親子で楽しめるコンサート。

【豊洲公演概要】

＜日程・場所＞

2025年11月26日(水)

午前公演 10:30開場／11:00開演

午後公演 13:30開場／14:00開演 ※いずれも約50分(休憩なし)

豊洲シビックセンターホール(東京都)

＜チケット情報＞

本日、2025年8月28日(木)より先行販売開始！

※先行発売はソニー音楽財団オンラインチケット会員／イープラス会員のみ

※全席指定・税込

こども(0才〜小学生)：1,500円

おとな(中学生以上) ：2,500円

※本公演は0才からの小さなお子様とその保護者の方を対象としたコンサートです。

※小さなお子様も1名につき1枚のチケットが必要です。

※午後の部は大人の方だけでも来場いただけます。

＜出演＞

鳥尾匠海(テノール)

新井瑛久(ピアノ)

多久潤一朗(フルート)

そらくん(Concert for KIDS オリジナルキャラクター)

＜曲目＞

おにのパンツ(フニクリ・フニクラ)

ナポリ民謡：オー・ソレ・ミオ

ショパン：エチュード『革命』 ほか

＜主催＞

公益財団法人ソニー音楽財団(Sony Music Foundation)

※本公演は0才からの未就学のお子さまにおすすめの公演です。

【プロフィール】

ゲスト：多久潤一朗(Jun-ichiro Taku)／フルート

無数の特殊奏法や民族楽器の奏法を駆使し自作自演を軸に活動中。

東京藝術大学在学時より現代音楽を中心に活動を始め、国内外の作曲家の新作初演を多数手がける。

ソリストとしてもこれまでに新日本フィルハーモニー管弦楽団はじめ数々のオーケストラと協奏曲を共演。

超絶技巧フルートトリオ『マグナムトリオ』リーダーとしてはイギリスやカナダ、ロシア、韓国他様々な国の音楽祭にて招待公演を行っている。

スタジオワークも多く、今期は大河ドラマ「光る君へ」、アニメ「葬送のフリーレン」「ダンジョン飯」、ゲーム「スーパーマリオ」「ゼルダの伝説」「ファイナルファンタジー」シリーズなどの笛類を担当している。

緊急事態宣言による自粛要請中には何気なくSNSで発信した「ちくわ笛の吹き方シリーズ」で芸達者なキャラクターが有名になってしまい、テレビ朝日『題名のない音楽会』などで度々無理難題を課され、NHK『クラシックTV』では「The Artist」コーナーで自身の特集が組まれた。

鳥尾匠海(Takumi Torio)／テノール

東京藝術大学声楽科卒業後、新国立劇場オペラ研修所第22期修了。

第71回全日本学生音楽コンクール全国大会大学の部にてテノールとして初の第一位。

甲子園球場、東京ドーム等で国歌独唱。

オペラでは、『ジャンニ・スキッキ』・『ドン・ジョヴァンニ』・木下牧子新作オペラ『陰陽師』等、コンサートではベートーヴェン「第九」・モーツァルト「戴冠ミサ」・日本最大級のクラシックフェス「STAND UP! CLASSIC」・BS11貴公子たちの音楽会・「のだめカンタービレ」など多数の公演に出演。

2024年には、天沼裕子作曲の新作オペラ『少年オルフェ』主演。

新聞に掲載されるなど高評価を得た。

また、小学校で歌唱した「鬼のパンツシリーズ」動画がSNSで2,000万回再生と人気を博す。

2025年にはサントリーホールで開催された世界最大級のこどもを対象にしたクラシック音楽フェス「こども音楽フェスティバル 2025」に出演。

1年を通して、積極的に子どもたちへの演奏活動を行なっている。

現在最も注目を集める若手テノール歌手。

ヴォーカルグループREAL TRAUMメンバー。

新井瑛久(Akihisa Arai)／ピアノ

3歳からピアノを始める。

2017年ポーランドにてシレジアフィルハーモニー管弦楽団共演、リストピアノ協奏曲を演奏。

東京藝術大学ピアノ専攻を卒業。

学部時代から室内楽作品を多く演奏し、同大学院室内楽専攻に進学卒業。

ヴィオラとのデュオとして出場したInternational String Competition 2021-Wieniawski EditionにてProfessional Category第1位、ソナタ賞受賞。

2023年ロマン派音楽研究会管弦楽団と共演し、チャイコフスキーピアノ協奏曲第1番を演奏。

音楽家ユニット「お茶かる」として2023年まで活動。

現在YouTubeチャンネル「ピアノおにいさん新井」を運営し、「ピアノを弾く人を増やしたい！」をモットーに演奏会やレッスン、アウトリーチ活動などを行い、音楽の魅力を発信。

そらくん(Sora-Kun)

音楽が大好きなシロクマの妖精。

「Concert for KIDS」のオリジナル・キャラクターとして、音楽の楽しさを日々みんなに伝えるのがお仕事。

音楽が聴こえてくると自然にからだが反応して動き出す♪

ちょっぴりおっちょこちょいで、いつも明るく元気なみんなの人気者のそらくんをよろしくね！

2024年「Concert for KIDS」全国ツアーでは、北海道から沖縄まで日本全国をかけぬけた。

「こども音楽フェスティバル 2025」では念願の舞台デビューを飾り、今後の活躍が期待される。

【「Concert for KIDS」シリーズ開催情報】

ソニー音楽財団 Concert for KIDS 〜そらくんといっしょ！〜

2025年10月11日(土)

会場名： 和光大学ポプリホール鶴川(東京都)

主催 ： 一般財団法人 町田市文化・国際交流財団

Concert for KIDS 〜0才からのクラシック〜 ハロウィンパーティー

2025年10月25日(土)

会場名： J:COM浦安音楽ホール(千葉県)

主催 ： J:COM浦安音楽ホール

※最新の開催情報および各公演の内容・出演者・施策などの詳細につきましては、ソニー音楽財団WEBサイトの各公演サイトを確認してください。

