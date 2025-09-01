◆男子プロゴルフツアー Ｓａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ 最終日（３１日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）

プロ１０年目の小斉平（こさいひら）優和（２７）＝フリー＝が悲願の初優勝を飾った。１打差４位で出て６バーディー、１ボギーの６７をマークし、通算１８アンダーで逆転。昨年大会のプレーオフでティーショットを３連続ＯＢとして敗れた雪辱を果たした。２０年に米下部ツアー挑戦も振るわず、２０―２１年には国内シード権を獲得したがわずか１年で手放すなど苦難を乗り越えた。優勝賞金は２０００万円で、生涯獲得賞金は１億円を突破。来季米ツアーへの再挑戦を目標に掲げた。

「優勝決まったよ」。最終組の１組前でホールアウトしていた小斉平は、１８番グリーン脇で平田憲聖から伝え聞いた。ツアー仲間から水をぶっかけられて祝福され、１歳８か月の長女・和暖（よりは）ちゃんを抱き上げ、妻・美月さん（２７）とハグ。プロ１０年目、１２９戦目の初Ｖに「泣きそうになったけど、泣かなくてビックリ。家族のおかげで優勝できた」と満面の笑みを浮かべた。

雷雨接近で１時間半の中断による再開後、１３番から３連続バーディーなどで首位に浮上。最終１８番パー５で１年前の悪夢を払しょくした。香妻陣一朗とのプレーオフ２ホール目でティーショットを３連続で右に曲げてＯＢ。球筋は当時のドロー（右から左へ落ちる）から逆のフェードに変え、パーで優勝を決定づけた。４日間でボギー４つと安定感抜群。「９８点…いや、１００点。悔しい思いをして、今年は絶対優勝するぞとここに来た。うれしい」とかみしめた。

ここまで苦難の連続だった。高校時代に日本一に輝いた逸材は、１８歳でプロ転向も泣かず飛ばず。２０年、米下部ツアーに出場したが１９戦で予選落ちは１３度と苦戦。２１年にシード獲得も１年で手放した。どん底だった。「自分の力じゃ、どうにもならないほど落ち込んだ」。ゴルフが嫌いになる時期もあった。

ショット技術の改善に加え、マイナス思考になりがちなメンタル面をトレーナーの指導を受けて意識改革した。今大会開幕前日の２７日には、書店で偶然見つけたメンタル本を買って熟読。「変にネガティブでなく、ポジティブにと書かれていた。自分は大丈夫だと心で念じて、平常心でプレーできた。題名は忘れたけど…」とニヤけた。

今季ツアー６人目の初優勝。ツアー７勝の金谷拓実、２勝の生源寺龍憲ら同じ９８年度生まれのライバルに続き、生涯獲得賞金はようやく１億円を超えた。今秋は来季米ツアーの出場権をかけた１次予選会に臨む予定だが「優勝したので２次予選から（の受験）が見えてきた」。夢舞台への再挑戦を見据えた。（星野 浩司）

◆小斉平 優和（こさいひら・ゆうわ）１９９８年５月２２日、大阪・高槻市生まれ。２７歳。３歳の時に父の影響で競技を始め、２０１１年つるやオープンでツアー初出場。茨城・日本ウェルネス高３年時の１６年に日本ジュニアと関西アマ優勝。同年１２月にプロ転向、１７年にデビュー。１８０センチ、８５キロ。家族は妻と１女。