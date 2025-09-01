◆米大リーグ ジャイアンツ―オリオールズ（３１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

オリオールズの菅野智之投手（３５）が８月３１日（日本時間９月１日）、敵地・ジャイアンツ戦に先発し、初回にディバースに２８号ソロを浴びて先取点を献上した。

ジャイアンツの先発は、通算２６４勝の４２歳レジェンド右腕・バーランダー。メジャーでのキャリアはルーキーの菅野に対して、２１年目というバーランダーだが、２人合計６７歳のベテラン対決となった。

両軍無得点１回裏先頭のラモスは、フルカウントから中堅前へ飛球が上がったが、中堅手のカウザーがダイビングキャッチ。身を投げ出した好守で菅野を救った。だが、続くディバースにカウント２―２から低めの９４・０マイル（約１５１・３キロ）をバックスクリーンに運ばれ、２８号ソロで先取点を与えた。それでもその後は２者連続三振を奪って一気に崩れることはなかった。

菅野は、８月１４日（同１５日）の本拠地・マリナーズ戦で６回途中３安打１失点の好投で１０勝目を挙げたが、その後は２登板連続でレッドソックスとの対戦になって白星なし。前回登板の同２５日（同２６日）、本拠地・レッドソックス戦では６回６安打４失点で６敗目を喫した。