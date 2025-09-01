カップめんにそのまま加えて、熱湯を注いで3分待つだけ！マイセンファインフード『マシマシの種 スライスタイプ』

マイセンファインフードは、カップめんに対する不満感を減らし、栄養価値とボリュームをアップする植物性の大豆ミート「マシマシの種」シリーズの第2弾商品『マシマシの種 スライスタイプ』を2025年9月1日(月)より全国にて新発売します。

マイセンファインフード『マシマシの種 スライスタイプ』

内容量：40g

発売日：2025年9月1日(月)

価格：オープン価格

販売場所：全国のスーパーマーケット、玄米のマイセン公式ECサイトなど

●使い方は簡単。

カップめんにそのまま加えて、熱湯を注いで3分待つだけ。

手軽にお召し上がりいただけます。

●スライス状にすることで噛み応えや具材感がさらに増し、お肉や野菜がなくても、しっかりとした食べ応えと満足感を楽しめます。

●大豆のクセを抑えた、食べやすい大豆ミートです。

味付けをしていないので、どんな風味にもマッチします。

特にカップ焼そばとの相性が抜群です。

カップ焼そばのほか、袋めん・まぜそば・油そば・カレーうどんなどにもおススメです。

そのほかのメニューにも気軽に活用できます。

●1食分(10g)あたり、たんぱく質5.8g、食物繊維1.1gを含み、栄養バランスの向上にも役立てます。

●チャック付きのパッケージ(4回分入り)のため、常備していただければご自宅でも職場でも、必要なときにすぐに使用できます。

