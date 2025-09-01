◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神５―４巨人（３１日・甲子園）

横川は一息つくと、汗を拭いベンチヘ堂々と歩いた。１点を追う５回。安打と自らの犠打野選で無死一、二塁。しかし近本を左飛、続く中野をカットボールで二ゴロ併殺に冷静に仕留めた。ピンチを切り抜けると、ポンとグラブをたたいた。

６回に安打と四球で１死一、三塁として降板。５回１／３を投げ６安打１失点と何とか試合を作った。「反省点はありますが、走者を出しながらも最少失点で粘ることができた。最後ピンチで降板してしまい悔しいですが、（田中）瑛斗さんに助けてもらい感謝です」と頭を下げた。

猛虎打線相手に粘った。３回１死一、二塁で森下に先制の左前適時打を浴びた。それでも１、４回以外は走者を背負いながらカーブ、カットなど多彩な変化球を丁寧に投げ込み最少失点。「最後まで投げ切れてないので、ツメの甘さはすごい感じましたし、力不足」と満足はしなかった。

この日は両親がスタンドで観戦。登板前日の３０日は自身の誕生日だった。父・拡生さんは「明日は（横川の）姉の誕生日。２人の生まれた日に挟まれた日が今日なんですよ」と語る。「感謝を勝ちで表せたら」と語っていた左腕。勝ち星は贈れなかったが、特別な日にたくましい姿を両親へ届けた。（水上 智恵）