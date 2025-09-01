◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間９月１日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭の第１打席で右前打を放ち、２試合ぶりのヒットをマークした。

１ボール１ストライクからの３球目、９３・１マイル（約１４９・８キロ）シンカーを捉え、打球速度は１００・９マイル（約１６２・４キロ）だった。Ｄバックス先発のＢ・ファット投手（２６）は今季１２勝（８敗）の右腕。大谷はこの日まで今季６打数１安打の相手だが、その１安打が本塁打だ。通算では１２打数３安打の打率２割５分となっている。最近２試合で１得点と湿っていたド軍打線だが、大谷の一打を足がかりに２番・ベッツの右前打、３番・フリーマンの中越えの適時二塁打で先制に成功。大谷は今季１２４得点目となった。

前日３０日（同３１日）のＤバックス戦では、３打数無安打１四球で連続試合安打が「４」でストップ。５回には左翼へ犠飛には飛距離十分の飛球を放つも、三塁走者のＥ・ヘルナンデスがスライディングせずに本塁タッチアウトとなるミスもあった。大谷は二刀流で出場した翌日だった２１日（同２２日）に首脳陣から“強制休養”を与えられたが、その後この日まで８試合で２９打数４安打の打率１割３分８厘、１本塁打、２打点。４安打のうち、長打は２４日（同２５日）のパドレス・松井から放った４５号ソロだけとなっていた。

最近５戦ノーアーチとやや調子を落としているが、６試合ぶりの４６号が出れば５４本塁打の昨季と合わせてド軍通算１００本塁打に到達する。ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、移籍後２年間の本塁打数は１９２０〜２１年のＢ・ルース（ヤンキース）の１１３本が最多記録で、２００１〜０２年のＡ・ロドリゲス（レンジャーズ）の１０９本、Ｒ・マリス（ヤンキース）の１００本と続く。大谷は史上４人目の快挙が目前に迫っている。