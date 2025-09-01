横田美憧・河原優樹夫妻をモデルに起用！三共食品『GOODFOOD』Tシャツ5型

三共食品は、食品会社ならではの視点から生まれたライフスタイルブランド『GOODFOOD』より、2025年春夏コレクションの新作Tシャツ5型を2025年8月28日(木)に公式ECサイトにて発売。

発売日 ： 2025年8月28日(木)

販売場所 ： GOODFOOD公式ECサイト

価格 ： 6,600円(税込)

サイズ展開 ： S／M／L

三共食品は、食品会社ならではの視点から生まれたライフスタイルブランド『GOODFOOD』より、2025年春夏コレクションの新作Tシャツ5型を2025年8月28日(木)に公式ECサイトにて発売します。

今回の新作は、雑誌「リンネル」(宝島社)の公式Webサイト「リンネル.jp」で特集され、モデルの横田美憧・河原優樹夫妻を起用したビジュアルを公開。

サステナブル素材の「BANANA CLOTH」などで注目を集めてきた『GOODFOOD』が、今季は“自分らしくあること”にフォーカスしたデザインアプローチで、アパレルと食の新たな関係性を提案します。

■“今を楽しむ”を形にしたTシャツ

今回発売するTシャツは、『GOODFOOD』のブランドメッセージ「WE WANT TO MAKE PEOPLE AROUND THE WORLD HAPPY THROUGH OUR BRAND.」を軸に、食の楽しさや自由な感覚をデザインに落とし込んだ5型。

【商品ラインナップ】

●Vintage Letter T-shirt

力強い筆記体ロゴとクラシカルなタイポグラフィで『GOODFOOD』の世界観を表現。

伝統とモダンが交差するデザイン。

カラー：ホワイト／ブラック

●burger T-shirt

ジューシーなハンバーガーとブランドロゴを大胆に配置。

食欲と好奇心を刺激するアートワーク。

カラー：ホワイト／ブラック／ネイビー

●Statement Line T-shirt

『GOODFOOD』のメッセージがリズミカルに並ぶ、モノトーンのストリートライクな一着。

無機質さと温度のある言葉が共存するデザイン。

カラー：ホワイト／ブラック

●Logo Line T-shirt 2.0

ブランドロゴが等間隔に並ぶ人気デザインのアップデート版。

配色の変化で新たな印象に。

カラー：ホワイト(オレンジロゴ)／ブラック(イエローロゴ)

●Echo Logo T-shirt

立体的で影を帯びたロゴが音の響きのように広がるEchoデザイン。

ミニマルなボディに存在感あるロゴを配置。

カラー：ホワイト／ブラック

■「リンネル.jp」特集ページが公開

発売にあわせて、当商品が雑誌「リンネル」(宝島社)の公式Webサイト「リンネル.jp」で特集されます。

撮影には、モデルとして幅広く活躍する横田美憧(よこた みと)さんと、俳優・モデルとして活動する河原優樹(かわはら ゆうき)ご夫妻にご参加いただきました。

横田さんは大阪府出身で、雑誌や広告、CMなど多方面で活躍するモデル。

透明感のある存在感と自然体の魅力で、幅広い世代から支持を集めています。

河原さんは俳優・モデルとして活動し、雑誌や広告を中心に活躍。

柔らかな雰囲気と確かな表現力で、さまざまな作品に出演しています。

自然体で温かみのあるお二人の関係性が、今回の撮影にも柔らかな空気を添えてくださいました。

ファッションとライフスタイルの垣根を越えたコラボレーションも注目ポイントです。

