高校野球女子選抜 vs イチロー選抜

「SATO presents 高校野球女子選抜 vs イチロー選抜 KOBE CHIBEN」が8月31日、バンテリンドームで行われ、KOBE CHIBENが8-0で勝利した。この試合で、思わず12球団のファンが驚いたのは松井秀喜氏のパワー。「4番空いてます」「現役復帰しませんか？」などと“勧誘”する声も上がった。

0-0で迎えた3回2死一、二塁の場面。「4番・中堅」で出場した松井氏は、初球を振り抜いた。打球は右翼席へ一直線。客席中段に飛び込む先制3ランになった。打った瞬間、松井氏は本塁打を確信。パワフルな一発に球場はどよめいた。

現役選手でも、バンテリンドームの中段に打ち込むのは難しい。51歳にしてド派手な一発をかっ飛ばした松井氏だが、しかもこの打席でスパイクを履いていなかった。黒色のシューズがTBSスポーツの公式YouTubeチャンネルで配信されたライブ中継でも話題に。解説を務めた女子日本代表の中島梨紗監督も「スパイクだとしっかり踏ん張れて強く振れると思うんですけど、靴であれだけ飛ばせるのは凄い」と舌を巻いていた。

驚異のパワーには「中日さん獲得した方がいい」「西武獲得したら」「DeNA松井秀喜獲得調査まだ？」「現役復帰しませんか？」「4番空いてます」「今から巨人の4番に復帰しないか？」などと現役復帰を望む声まで上がっていた。



（THE ANSWER編集部）