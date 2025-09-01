グラビアアイドルの三田悠貴（27）が31日までに、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。「マイナスイオン浴びに」出かけた様子を投稿した。

「撮影でメイクさんと話しててあきる野市いいよ〜っておすすめしてもらって車で2時間かけていってきたよ（電車だと都内から1時間くらいでいけたっぽい）」と明かした。黒いノースリーブのトップスに、ベージュのパンツルック。「お目当てのカキ氷は休業でやってなく…山の中に潜んだ滝みて川にも入りました 定期的に緑が恋しくなるので仕事やすみのひは、しっぽりのどかな町に潜んでます」とつづった。大自然の中を歩いたり、滝を眺めたり、乳牛たちを間近で見つめたりしたショットをアップした。

また、別投稿では3枚目のDVD「ミルキーグラマー」の撮影動画を公開。数種類のビキニ水着やランジェリー姿でポーズをとった姿を披露した。

ファンやフォロワーからも「めっちゃ可愛い」「惚れる」「エチエチナイスバデーなのに、品がある」「やべぇーなこりゃ」「はみヤバっ」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。