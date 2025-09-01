北野天満宮境内の茶室等で開催！北野大茶会〜きょうとまるごとお茶の博覧会 グランドフィナーレ〜
2025年10月11日(土)〜13日(月・祝)の期間、北野天満宮にて「北野大茶会〜きょうとまるごとお茶の博覧会 グランドフィナーレ〜」を開催。
開催日時 ：2025年10月11日(土)〜10月13日(月・祝) 10:00〜17:00予定
会場 ：北野天満宮(〒602-8386 京都府京都市上京区馬喰町)
アクセス ：▼JRの場合
(1) JR二条駅から京都市バス55系統へ乗り換えて約15分
(2) JR円町駅から京都市バス203系統へ乗り換えて約10分
(3) JR京都駅から京都市バス50系統へ乗り換えて約35分
▼阪急の場合
(1) 阪急西院駅から京都市バス203系統へ乗り換えて約20分
(2) 阪急大宮駅から京都市バス55系統へ乗り換えて約20分
▼京阪の場合
(1) 京阪三条駅から京都市バス10系統へ乗り換えて約30分
(2) 京阪出町柳駅から京都市バス203系統へ乗り換えて約20分
▼京都市営地下鉄の場合
(1) 地下鉄今出川駅から京都市バス51・203系統へ乗り換えて約15分
(2) 地下鉄二条駅から京都市バス55系統へ乗り換えて約15分
主催 ：京都府、京都市、きょうとまるごとお茶の博覧会実行委員会
(事務局：京都府文化生活部文化政策室)
■茶道4家元2宗匠による茶会・煎茶道各流派による茶会
10時〜15時(受付14時30分まで)
グランドフィナーレには、茶道4家元2宗匠と煎茶道3流派が集結し、北野天満宮境内の茶室等を会場として日替わりで茶会を開催します。
10/11(土)
◎風月殿：表千家
◎明月舎：久田家
◎松向軒：武者小路千家
◎神楽殿：静風流
10/12(日)
◎風月殿：表千家
◎明月舎：裏千家
◎松向軒：武者小路千家
◎神楽殿：方円流
10/13(月・祝)
◎風月殿：籔内家
◎明月舎：裏千家
◎松向軒：堀内家
◎神楽殿：二條流
■茶席券販売について
事前販売サイトにて希望の茶会をご確認いただき、1席券・2席券・3席券・4席券を購入ください。
※先着順
1席券：2,000円
2席券：4,000円
3席券：5,000円
4席券：6,000円
※若干数、会場にて当日券を販売
