ドリンク片手に好きな餃子を楽しめる！餃子祭り2025
餃子祭り2025実行委員会は、2025年9月20日(土)〜9月21日(日)の2日間、東京ビッグサイト西1ホールにて「餃子祭り2025」を初開催します。
餃子祭り2025
開催期間 ： 2025年9月20日(土)〜9月21日(日)
開催時間 ： 10:00〜18:00(売り切れの場合あり)
入場料 ： 無料
場所 ： 東京ビッグサイト 西1ホール(東京都江東区有明3-11-1)
餃子祭り2025実行委員会は、2025年9月20日(土)〜9月21日(日)の2日間、東京ビッグサイト西1ホールにて「餃子祭り2025」を初開催。
全国から15店舗の餃子が一堂に集結する「餃子祭り2025」。
ドリンク片手にお好みの餃子を楽しめます。
餃子が大好きな方はもちろん、お子様連れのファミリーからカップル、お友達同士など、どなたでも楽しめるフードフェスです。
【いろいろな餃子を食べ比べ！】
「餃子祭り2025」に出店する餃子は、王道のこだわりある餃子からシンガポール点心や餃子ソーセージといった個性派など多彩な顔ぶれ。
お目当ての餃子を見つけてもよし、新しい餃子の味わいを発見しに出かけてもよしのラインナップです。
＜出店情報＞
餃子専門丸虎MARCO(埼玉)
京華小吃(ジンホア)(東京)
京都餃子ミヤコパンダ(京都)
浜松ぎょうざのお宮さん(静岡)
東京目黒マルニハム(東京)
富貴包子楼(神奈川)
博多八助(福岡)
町中華 御園(福井)
創作中華 GOEN(福井)
包王(ぱおう)(滋賀)
餃子の宮でんでん(埼玉)
師匠の餃子(高知)
猪天餃子(愛知)
横浜中華街 富泰楼(神奈川)
百年本舗(東京)
※計15店舗／順不同
＜同時開催！「日本ダーツ祭り2025」＞
当日は会場で日本最大級のダーツフェス「日本ダーツ祭り2025」も開催されます。
おいしい餃子を楽しみながら、お祭り気分をさらに満喫できます。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ドリンク片手に好きな餃子を楽しめる！餃子祭り2025 appeared first on Dtimes.