藤浪晋太郎の代打で「意味不明なド変態打法」　DeNA36歳ベテランが貴重な左翼線タイムリー二塁打「もう人間国宝よ」

DeNAは8月31日の中日戦（横浜）に2-0で競り勝った。先発の藤浪晋太郎が7回無失点9奪三振の力投。阪神時代の2022年9月23日の広島戦（マツダ）以来、1073日ぶりのNPB勝利を飾った。

【動画】ベンチの藤浪も笑顔！宮粼敏郎の代打タイムリーをチェック

その藤浪の代打で登場し、勝利をグッと引き寄せたのが、宮崎敏郎のバットだった。1点リードの7回二死一塁。36歳のベテランは、中日2番手左腕・斎藤綱記の131キロのフォークを拾い上げた。

見送ればボールかという難しい低めの球だったが、巧みなバットコントロールで左翼線のフェアゾーンに落としてみせた。一塁走者・知野直人の好走塁もあり、貴重な2点目を呼び込んだ。

このタイムリー二塁打には、ベンチの藤浪も笑顔の花を咲かせた。ファンはSNS上で脱帽の様子で「このラインに打って打球が全く切れない…」「意味不明なド変態打法」「こんなんもう人間国宝よ」といった驚き交じりのコメントが見られた。

昭和63年生まれで、12月に37歳を迎える宮崎は、2021年11月に国内FA権を行使せず、総額12億円＋出来高の6年契約を結んでおり、今年が4年目。この日は疲労を考慮され、スタメンを外れたが、衰えを見せないベテランは「36歳 ︎まだまだ出来るわ！」「匠の技」「さすがに仕事人すぎる」とベイ党をうならせている。