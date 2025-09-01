▼3着マイケルバローズ（岩田望）1、2着馬が強かったし、何とか3着にきてくれた。今後、経験を積んでいけば。

▼4着タマモイカロス（田口）スタートをしっかり出て、スムーズに運べました。最後も脚を使っています。

▼5着パープルガーネット（吉村）千四は気持ち忙しく、千六の方が競馬はしやすいと思います。

▼6着シュテフィ（岩田康）芝でもやれた。落ち着いていたし、最後も脚を使っている。

▼7着コラルリーフ（西塚）状態は凄く良かったと思うけど、最後は伸びを欠いた。

▼8着アイルトン（団野）気性の幼さが前面に出てしまったが、背中のいい馬で後々は走ってくると思う。

▼9着フレンドモナコ（秋山）4角までいい感じだったけど、直線で前がごちゃついて脚も上がってしまった。

▼10着ナムラドロン（菱田）まだ心身ともに幼く、成長の余地を感じさせる内容でした。

▼11着エンヴィーミー（松若）口向きに難しいところがあり終始、外へ張り気味に。うまく競馬ができなかった。

▼12着ジュジュドール（高杉）いいポジションで運べたが、早めに手応えがなくなった。

▼13着セイウンアインス（今村）他の馬に寄られる事象があり、ちょっと怖がりなのでそこでハミが外れてしまいました。次に引きずらなければいいのですが…。