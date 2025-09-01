◇セ・リーグ ヤクルト7−4広島（2025年8月31日 神宮）

初のお立ち台でヤクルトの新人サブマリン・下川の笑顔がはじけた。6月1日のDeNA戦以来、約3カ月ぶりとなる2度目の先発でつかんだ初勝利。笑顔でウイニングボールをポケットから出し「両親に伝えたいです」と日頃の感謝を示した。

ピンチの連続でも粘った。3回2死満塁から押し出しの四球を与えると、三塁の村上から「テンポ良くいこう」と声をかけられ、「気合が入りました」。続く末包を遊飛で切り抜けた。120キロ台中盤の直球と90キロ台のカーブなど緩急を操り、初の神宮での先発で5回8安打3失点。4回1死の打席では常広から右中間二塁打を放ちプロ初安打。その後、プロ初得点も踏んだ。

中学までは内野手だったが、湘南工大付で投手に転向。1メートル76と小柄な分、自分だけの特徴を生かそうと下手投げを選択した。神奈川工大では3年まで公式戦での登板はなかった。オーバースローで投げれば直球は140キロ超を計測したため、周囲から「上から投げたらどうだ？」と打診されたこともあったが「このままいきます」とスタイルを貫いた。

オイシックスから育成ドラフト3位指名で入団。春季キャンプで1軍スタートに抜てきされ、5月1日に支配下契約を勝ち取った。27日に阪神・早川がくふうハヤテ出身初の1軍勝利投手となった4日後、オイシックス出身初の1軍勝利投手になった。「凄く運良く進んでいる。新潟で3年間やってきた中で結果が付いてくるとうれしい」。チームはこの日、優勝の可能性が消滅してV逸が決まったが、新たな希望が地面低くから浮き上がった。（小林 伊織）

◇下川 隼佑（しもかわ・しゅんすけ）2000年（平12）3月22日生まれ、神奈川県出身の25歳。富岡小1年から野球を始め、富岡東中では「横浜東金沢シニア」でプレー。湘南工大付、神奈川工大を経て、22年にBC新潟（現オイシックス）入り。24年育成ドラフト3位でヤクルトから指名を受け、今季5月1日に支配下選手登録。1メートル76、88キロ。右投げ右打ち。