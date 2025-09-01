「漫画やん」「スーパーすぎた」モナコ南野拓実、ピッチイン直後の96分に魂のダイビング決勝弾！大興奮した同僚はまさかの…祝福方法も話題
現地８月31日に開催されたリーグ・アン第３節で、南野拓実を擁するモナコが、ストラスブールとホームで対戦。３−２で競り勝ち、開幕３戦で２勝目を挙げた。
土壇場で眩い輝きを放ったのは、今季初めてベンチスタートとなった南野だ。２点リードを追いつかれて迎えた80分から出場すると、90＋６分に渾身のダイビングヘッドで、今季初ゴールとなる値千金の決勝点を奪ってみせた。
ゴール映像を公開した『DAZN』公式Xの投稿に絶賛のコメントが殺到。30歳の日本代表MFは劇的弾直後、大興奮したチームメイトになぎ倒されており、手荒い祝福も大きな注目を集めている。
「CL決定付けたゴールも凄かったけど、本当に劇的やな」
「いつも肝心な時に決めてくれる」
「途中出場で後半ATで自分で展開して自分で飛び込んで決勝点はモナ王過ぎる」
「やっぱ最後に試合決めるのはモナ王のタキしかおらんやろ！」
「ほんまにスーパーすぎた」
「残り５分で出て来てATに劇的決勝ゴールとか漫画やん」
「もみくちゃやん最高やタキ」
「引きずり倒されててワロタ」
「バログンに叩かれまくる王様」
「今節海外組日本勢バリバリだったな」
「日本代表陣良い流れで代表戦へ」
モナコの背番号18は非常に良い状態で、森保ジャパンのアメリカ遠征に臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】あまりに劇的！そしてチームメイトの祝福はあまりに…南野の値千金弾
