◇ナ・リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年8月31日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は8月31日（日本時間9月1日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で2試合ぶりとなる安打を放った。

この日は右腕ファットとの対戦。初球に外角低めのシンカーを打ち損じた打球が左すねにワンバウンドではね返って当たり、苦悶（くもん）の表情を浮かべた。それでもカウント1―1から3球目の外角低めシンカーを右前にはじき返した。初回に安打を放つのは出場9試合ぶりとなった。ベッツ、フリーマンも安打でつなぎ、大谷から3連打で1点を先制し、先発の山本由伸を援護した。フリーマンは現役最多の通算544二塁打目で、デレク・ジーター（ヤンキース）に並ぶ歴代35位タイとした。

30日のダイヤモンドバックス戦は、4試合ぶりに無安打。0―0の5回無死二、三塁から大谷は先制犠飛には十分な飛距離300フィート（約91メートル）の左飛を打ち上げた。三塁走者の「キケ」ことE・ヘルナンデスはベッツの指示が見えず、本塁に滑り込まず憤死。右手から流血しながら7回を力投したグラスノーを援護できず、ロバーツ監督は「ただただ残念。気迫を出せないのは理解できない」と肩を落とした。痛恨の敗戦で勝利したナ・リーグ西地区2位のパドレスに1ゲーム差に迫られたが、この日パドレスが敗れたため、この時点で1.5ゲーム差とした。

ナ・リーグ本塁打王争いはフィリーズ・シュワバーとの一騎打ち。28日にシュワバーがブレーブス戦で衝撃の1試合4本塁打を放った。45号で並んでいるところからシュワバーが49号まで伸ばして4本差をつけられていたが、この日を含め残り26試合で大谷が追い上げ態勢に入った。