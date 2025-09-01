「日本ハム０−１楽天」（３１日、エスコンフィールド）

逆転優勝を目指す中で、結果だけに目を向ければ痛恨の２連敗なのかもしれない。それでも攻めて、攻め切った敗戦に日本ハム・新庄監督は明るく前を向いた。「終わったことはすぐ忘れて、次は千葉か。千葉から勝ち続けたいなという気持ちで戦います」。反攻の９月へ。連勝宣言で締めくくった。

序盤から均衡する試合展開。３０日に２盗塁を許した中島を田宮がきっちり刺し、代走・小森もけん制死に仕留めた。堅守でピンチの火種を消し、０−０の七回には１死一、三塁でスクイズをバッテリーで外し、挟殺プレーで失点を阻止（記録は盗塁死）した。新庄監督も「山田コーチのおかげ。完璧でした」とベンチワークも含めて称賛した。

互いに譲らない総力戦は延長に突入し、迎えた十一回。ソロ本塁打を許して試合が動いた直後だった。先頭の石井が二塁打を放つと代走を送り、「まずは同点」と万波に代打・山県を投入。見事犠打を決めて１死三塁とすると、今度は代打に水谷を送った。惜しみなく二の矢、三の矢と畳みかけた。

その後１死一、三塁で五十幡は二塁へ鋭い打球を放った。三走・矢沢は打った瞬間に走り出す「ギャンブルスタート」のサイン。だが、二直併殺に終わって最後は運も尽きた。「（五十幡は）いい打撃をしましたよ。打った（楽天の）中島くんが素晴らしかった」とは新庄監督。収穫“一敗”のこの日を境に、９月は反撃開始といきたい。