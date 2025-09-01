読売テレビ情報番組「す・またん！」放送終了を発表 15年の歴史に幕
【モデルプレス＝2025/09/01】読売テレビで2010年から放送されてきた朝の情報番組『す・またん！＆ZIP！』（月曜〜金曜／あさ5時10分〜）が、9月30日をもって終了することがわかった。
【写真】「す・またん！」アナウンサーがランウェイ
ニュース・スポーツ・芸能などの最新情報や、関西のおすすめスポット・グルメ・最新便利アイテムなどの情報を届ける番組として放送されてきた同番組。視聴者への“感謝”を込め、番組終了1週間前となる9月24日より、「す・またん！感謝祭〜15年分のありがとうをお届け〜」と題し、様々な特別企画を放送する。
その一環として番組MCの虎谷温子アナ、立田恭三アナ、佐藤佳奈アナそれぞれが視聴者のもとへ15年分の感謝の気持ちを届ける企画を実施。9月1日より視聴者からのリクエストを番組公式ホームページにて募集する。また、最終回となる9月30日の放送では、番組にゆかりのある様々なゲストを招き、番組史上初となるスペシャルな企画も実施予定。詳細は番組内や番組ホームページで順次公開される。なお、10月以降の同枠の放送内容については後日発表される。（modelpress編集部）
「新しく始まる朝番組の名前は【す・またん！】だよ！」と言われた時のこと、我々出演者もスタッフも手探りで臨んだ初回放送の時のこと、その他これまでの様々なイベントや企画…今でも鮮明に覚えています。番組スタート時、私は26歳の若手アナウンサー。今は42歳になりました。これほど長きにわたって「す・またん！」という番組を応援していただいたことに、感謝の気持ちでいっぱいです。「関西の朝を元気に！」番組関係者一同、最後まで走り抜きたいと思っています。皆さまと朝の時間を一緒に過ごせるのは残り1ヶ月ですが、どうぞよろしくお願い致します。
【Not Sponsored 記事】
【写真】「す・またん！」アナウンサーがランウェイ
◆「す・またん！」放送終了を発表
ニュース・スポーツ・芸能などの最新情報や、関西のおすすめスポット・グルメ・最新便利アイテムなどの情報を届ける番組として放送されてきた同番組。視聴者への“感謝”を込め、番組終了1週間前となる9月24日より、「す・またん！感謝祭〜15年分のありがとうをお届け〜」と題し、様々な特別企画を放送する。
◆「す・またん！」MC・虎谷温子アナウンサーコメント
「新しく始まる朝番組の名前は【す・またん！】だよ！」と言われた時のこと、我々出演者もスタッフも手探りで臨んだ初回放送の時のこと、その他これまでの様々なイベントや企画…今でも鮮明に覚えています。番組スタート時、私は26歳の若手アナウンサー。今は42歳になりました。これほど長きにわたって「す・またん！」という番組を応援していただいたことに、感謝の気持ちでいっぱいです。「関西の朝を元気に！」番組関係者一同、最後まで走り抜きたいと思っています。皆さまと朝の時間を一緒に過ごせるのは残り1ヶ月ですが、どうぞよろしくお願い致します。
【Not Sponsored 記事】