カウンセラーの言葉を受け入れられない…夫婦関係が悪化した原因とは【ママリ】
©decoboco.tama
©decoboco.tama
©decoboco.tama
夫に、パパとして成長してほしい
このお話はたまままさんがご自身の経験をもとに描いたエッセー漫画です。たまままさんと夫は育児への根本的な価値観が異なり、出産後にそれが浮き彫りになりました。
たまままさんには放置にしか見えない夫の行動。たまままさんはそれを許すことができず、パパとしてのスキルアップを目指す計画をするのでした。
やっと協力関係になれたと思ったのに
©decoboco.tama
©decoboco.tama
©decoboco.tama
©decoboco.tama
©decoboco.tama
©decoboco.tama
©decoboco.tama
©decoboco.tama
たまままさんが夫に対して育児に協力するよう働きかけた結果、夫は自分から寝かしつけを申し出るまでに成長しました。パパとしても成長してきた夫をみてたまままさんは一安心…。
しかし、それは束の間…。娘の成長ともに夫はまた育児に非協力的になってしまったのです。それが原因で夫婦でぶつかることも増えてしまいました。言い争いの末、結局二人とも追い詰められてしまい、夫婦カウンセリングに行くことに。
第三者の話を聞いてもらうことで見えてくることもたくさんあります。たまままさんたちはどんな助言を得られたのでしょうか。
原因は私？今までの努力はなんだったの…
©decoboco.tama
©decoboco.tama
©decoboco.tama
©decoboco.tama
努力をすることは無駄なことでは決してありません。一生懸命頑張ってきたあかしを自分で否定したくはありませんよね。ただ、もしかしたら頑張ろうとするあまり力が入りすぎてしまったり、方向がズレてきてしまったりする部分があったのかもしれません。
そんなときは自分を責めずに、どうしたらよかったのか、冷静に自分と対話する時間があるといいですよね。たまままさんも、このままでは嫌だというところから、自分の言動を見つめなおすことができたようです。
育児で大きく変化することがある夫婦関係について考えさせられるエッセー作品です。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）