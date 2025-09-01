「ＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮ８−０高校野球女子選抜」（３１日、バンテリンドーム）

“ゴジラ”が振り抜いた瞬間、場内が静まり返った。巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）はバットを投げ、確信歩きでゆっくり一塁へと向かった。三回２死一、二塁で右越えの先制３ランをマーク。２年連続でアーチをかけた。

試合前の打撃練習では柵越えなし。４０スイング以上した中でバットが折れる場面もあり「今日はどれだけ打っても届かなかったので厳しいかな」と手応えはなかった。“本番”で結果を残すのが正真正銘のスター。バンテリンドームでの一発は巨人時代でまだナゴヤドームの名称だった２００２年８月１７日・中日戦以来、２３年ぶりとなり「この球場が大好きで。現役時代でもないくらい完璧な当たりでした」と自画自賛した。

左翼席には星稜高の吹奏楽部とチアリーダー部が駆けつけた。１９９２年夏の甲子園２回戦で５打席連続敬遠を受けて敗れた明徳義塾戦以来に、打席で母校応援団の音を耳にした。「星稜コンバットを聞いて感動しました」と後輩に特大アーチで感謝を伝えた。

「（イチローさんに）呼ばれたら、またしっかりと準備したい」。求められる限り、女子野球振興の一翼を担っていく。