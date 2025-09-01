「阪神５−４巨人」（３１日、甲子園球場）

この日２本目の安打にも表情を変えなかった。それでもホームにかえると、思わず頰を緩めて白い歯をこぼした。阪神・小野寺が執念の一打で逆転勝利の口火を切った。

「いいバッターがそろっているので、つないでいけば勝手に点が入るかなと思っていた。いいきっかけになって良かった」

勝ち越しを許した直後だった。七回先頭で甘く入った１４７キロ直球を中前へ運んだ。「ストライクを積極的にいけるように準備していた」。この回の４得点へとつなげる最高の一振りとなった。

二回には１死一、二塁から左前打を放っており、２０２４年８月２３日の広島戦以来のマルチ安打をマークした。

守備でも魅了した。１点リードの四回無死二塁。岸田の打球が風に流され左翼線へ。落ちれば長打コースだったが、スライディングキャッチで得点を許さなかった。「守備はチームで一番信頼される野手になるっていうのを目標にやっていた。まだまだですけど、頼ってもらえるように」。攻守で勝利に貢献した。

４カ月ぶりに昇格し、シーズン終盤に今季初スタメン。「ここまで１軍に上がってこられなかったのは自分の実力不足。ここで結果を出すしかない」と、背水の覚悟で臨んだ一戦でアピールに成功した。「守備で守れる、なおかつ打てる野手に」。Ｖ戦線でチームの新たな力となる。