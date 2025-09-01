「ヤクルト７−４広島」（３１日、神宮球場）

ヤクルト・高津臣吾監督（５６）が今季限りで退任する見通しであることが３１日、明らかになった。今季は歴史的な低迷にあえぎ、この日リーグ優勝の可能性が完全消滅。来季は新体制で臨む方向性となった。次期監督の最有力候補として池山隆寛２軍監督（５９）の内部昇格が検討されており、外部招へいを含めて今後、監督人事を本格化させる。

激動のシーズンで大きな節目を迎えた。広島には快勝したが首位の阪神が勝利したため、３年ぶりのリーグ制覇の可能性が完全消滅。これを受けて、高津監督が今季限りで退任する見通しとなった。

昨季が２年契約最終年だった高津監督は契約を１年延長して、就任６年目のシーズンに臨んだ。だが、村上ら主力野手の故障が響き、投手陣の立て直しもうまくいかず、歴史的な低迷でダントツの最下位にあえぎ続けた。球団側は２１、２２年にリーグ連覇を果たした球団の功労者の途中解任を否定し続けたが、成田裕オーナーは７月中旬に「監督ですか？それはやっぱり厳しいでしょう」と言及。今季限りでの退任は不可避な情勢となっていた。

後任監督の最有力候補として、池山２軍監督の内部昇格が検討されている。

現役時代は強打の遊撃手として“ブンブン丸”の異名を取り、通算３０４本塁打をマークした。ミスタースワローズの代名詞である背番号「１」をつけた男は、スケールの大きなプレーでファンを魅了し続けた。

引退後はヤクルト、楽天でコーチを歴任。打撃指導に定評があり、山田が足を上げる打撃フォームを完成させるきっかけを与えたのが、当時の池山打撃コーチだった。２０年からは２軍監督を務め、的確なアドバイスと親身なサポートで若手育成に尽力してきた。

ヤクルトは外部招へいも視野に入れ、慎重に次期監督の選定を進めている。球団ＯＢで元ヘッドコーチの宮本慎也氏（５４）、同じく球団ＯＢでＤｅＮＡ元監督のアレックス・ラミレス氏（５０）がリストアップされているとみられる。球団幹部は監督人事について「まだ８月。しっかりやります」と進行中の案件であることを示唆した。今後、監督人事を本格化させていくが、最有力候補の生え抜きスターにチーム再建が託される可能性は十分ある。

◆池山 隆寛（いけやま・たかひろ）１９６５年１２月１７日生まれ、５９歳。兵庫県出身。１８３センチ、７５キロ。右投げ右打ち。市立尼崎高から８３年度ドラフトでヤクルトから２位指名。８８年から５年連続で３０本塁打以上をマークし、豪快なスイングから“ブンブン丸”の愛称で親しまれた。０２年限りで現役引退。野球評論家を経て、楽天・打撃コーチ、ヤクルト・打撃コーチなどを歴任。２０年からヤクルトの２軍監督を務めた。