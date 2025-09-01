「女子ゴルフ・ニトリ・レディース・最終日」（３１日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝パー７３）

１３位タイからスタートした鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が５バーディー、ノーボギーの６８とスコアを伸ばし通算１２アンダーで、昨年３月のＶポイント×ＥＮＥＯＳ以来となる通算２１勝目を挙げた。１打差の２位には大出瑞月（２７）＝ノットグローバルホールディングス＝らが続いた。

強い鈴木が帰ってきた。前半２バーディー。後半は１４、１５番でいずれも上からのパットを決めきって単独首位に立つと、１７番でもカラーから５メートルを沈めて通算１２アンダーとした。１８番ではラフからの３打目、１３７ヤードを「２打リードは知っていた。でも伸ばす選手もいるかも」と、バーディーを狙ってのパーフィニッシュ。笑顔で戦いを終え、残り４組の動向を見守った。

結果、１打差逃げ切り。逆転勝利は７度目。３打差逆転は自身、２０１６年の日本女子ゴルフ選手権での５打に次ぐ大差だ。「終わってから待つことがあまりなかったのでソワソワしていました。キャディーさんから『勝ったよ』と言われても『本当に？』って、何度も聞きました」と鈴木。これまでも調子は悪くなかったが、最終日に伸ばせなかった。「練習量が少なかった」と２カ月前から、強かった頃の“誰よりも練習する鈴木”に戻した。加えて「優勝よりスコアに集中する」ことで、邪念なくプレーに専念できた。

優勝濃厚の中でも、１８番はバーディーを狙った。こうしたアグレッシブな選手の多くは米国に挑戦している。「日本ではこのところ、最終日に上の選手が大事に行こうとして停滞する。私はつまんないゴルフはしたくない。パー、パー、よりボギー、バーディー、ボギー、バーディーの方がやる方も見る方も面白いでしょ」と言い切る。

アグレッシブなゴルフを曲げることなくあと９勝、永久シードを取れば「また続いてくる選手が出るかな」。ピンを狙う第一人者であり続ける。