術後、右足だけが動かない…「え？」私が体験した、まさかの異変｜出産レポ#12【ママリ】

初めての出産を迎える、kantabouさん。無痛分娩から緊急帝王切開へと、予想外の展開に直面します。コロナ禍での制限や不安、そして、産後の痛みや戸惑いなど、出産にまつわる記録が丁寧につづられた体験談。kantabou(@kantabou20)さんが描く、『出産レポ』第12話をごらんください。

緊急帝王切開で無事に出産を終えた、kantabouさん。術後に違和感を覚えます…。

©kantabou20

©kantabou20

緊急帝王切開で出産を終えた、kantabouさん。体に違和感を抱えたまま、病室へと戻ります。すると、看護師から術後の説明を受けました。

©kantabou20

©kantabou20

血栓予防のため、着圧ソックスと麻酔の扱いについて説明を受けます。夜も遅いため、看護師に「ゆっくり寝てください」と声をかけられ、病室にひとり残されました。

©kantabou20

©kantabou20

kantabouさんは右足だけが動かないという異変に気づき、不安が募っていきました。

©kantabou20

©kantabou20

自分の状況を調べようと、スマホを取るため、台の上へと手を伸ばしたkantabouさん。

©kantabou20

帝王切開後、体の違和感に不安を覚えたkantabouさん。スマホで状況を調べようとしました。



しかし、すぐそばにあるスマホにも手が届きません。動かない足と痛みで身動きがとれず、不安に包まれました。

あなただけの出産の物語

©kantabou20

©kantabou20

初めての出産で、たくさんの不安と葛藤を抱えながらも、ひとつひとつ乗り越えていったkantabouさん。



予想もしなかった展開の連続。出産のかたちは十人十色で、思い通りにならないことばかりです。それでも、赤ちゃんと出会った瞬間、すべてが報われるような気持ちになるのは、多くのママたちが共感できる経験かもしれません。



どんな出産であれ、真剣に向き合い、乗り越えたことに変わりはありません。



赤ちゃんを迎えるその姿は、どんなかたちであっても尊く、かけがえのないものです。思い通りにいかないことも、涙する日々も含めて、それが「あなただけの出産の物語」。誰かと比べず、自分自身をねぎらってあげてくださいね。

記事作成: lilyco_cw

（配信元: ママリ）