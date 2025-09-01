◇セ・リーグ 阪神5―4巨人（2025年8月31日 甲子園）

【能見篤史 視点】伝統の一戦は終盤、激しく動いた。7回に巨人が3点を挙げれば、阪神もその裏に近本からの4連打で4点を奪った。点の取り合いの中で、試合の流れは失投が許されないものになっていた。その中で石井が8回を0点に抑えたことが大きい。

流れは投手だけでは制御できない。コントロールが難しいものだ。「失投してはいけない」と分かっていても、その流れにのみ込まれてしまうケースは少なくない。石井も先頭の泉口に中前打され、その流れの中にあった。ここで石井は岡本を三ゴロ併殺に退けた。

150キロの直球。だがコースは真ん中で甘かった。許されない失投だったが、紙一重の勝負に石井が勝った。積み重ねてきた連続試合無失点の実績があったからこその併殺だったと感じた。記録は相手も知っている。「失投はまず来ない」と球種、コースを相手は絞ってくる。その状況での1球。「来た」と思った相手の少しの力みが明暗を分けたという印象だった。

これで45試合連続無失点。プロ野球記録をまた更新した。考えられないことを石井はやり続けている。相手も変わるし、コンディションも日々変わる。しかも登板する場面は毎回シビアな状況だ。その中で結果を出すとともに、立ち振る舞いで状態や球の質について首をかしげたりして、相手に伝えることが石井はない。記録と姿勢で失投はないと思わせたからこそ、スコアボードに「0」を刻むことができたと思う。

先発・才木も黒星が消えたことが大きい。左打者への内角がシュート回転して甘く中に入っていくところを次回への修正課題としてほしい。 （スポニチ本紙評論家）