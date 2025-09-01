¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À5¡½4µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î31Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë

¡¡Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤â¡¢ºå¿À¡¦ÀÐ°æ¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿¤Î¤ÏÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡¡ÖÀèÆ¬¤òº£Æü¤â½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£½Ð¤·¤¿·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï½Ð¤·Êý¤¬°­¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¤Ç¤¹¡×

¡¡2ÅÀÍ¥Àª¤Î8²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤ÎÀô¸ý¤Ë¤ÏÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤¹¤â¡¢Â³¤¯3ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤Ï150¥­¥íÄ¾µå¤Ç»°¥´¥íÊ»»¦¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï4ÈÖ¡¦´ßÅÄ¤ò¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤é152¥­¥íÄ¾µå¤ÇÆó¥´¥í¡£¤³¤ÎÌë¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö0¡×¤ò¹ï¤ó¤À¡£

¡¡¤³¤ì¤Ç¼«¿È¤¬»ý¤Ä¥×¥íÌîµåµ­Ï¿¤ÎÏ¢Â³»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤ò¡Ö45¡×¤Ë¹¹¿·¡£Æ±»þ¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÏ¢Â³¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤Ï44¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤·¡¢µåÃÄÎòÂå2°Ì¤Î¾®»³ÀµÌÀ¤Ë¤¢¤È¡Ö3¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê28ºÐ±¦ÏÓ¤ÏÉ½¾ð¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢µ­Ï¿¤ò¿­¤Ð¤·Â³¤±¤ë¡£