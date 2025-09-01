ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¡¡45»î¹çÏ¢Â³ÎíÉõ¤âÈ¿¾Ê¡ÖÀèÆ¬¤Î½Ð¤·Êý¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×Ï¢Â³¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤Ï44¤Ë
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À5¡½4µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î31Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤â¡¢ºå¿À¡¦ÀÐ°æ¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆ¬¤òº£Æü¤â½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£½Ð¤·¤¿·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï½Ð¤·Êý¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¤Ç¤¹¡×
¡¡2ÅÀÍ¥Àª¤Î8²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤ÎÀô¸ý¤Ë¤ÏÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤¹¤â¡¢Â³¤¯3ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤Ï150¥¥íÄ¾µå¤Ç»°¥´¥íÊ»»¦¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï4ÈÖ¡¦´ßÅÄ¤ò¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤é152¥¥íÄ¾µå¤ÇÆó¥´¥í¡£¤³¤ÎÌë¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö0¡×¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¼«¿È¤¬»ý¤Ä¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ÎÏ¢Â³»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤ò¡Ö45¡×¤Ë¹¹¿·¡£Æ±»þ¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÏ¢Â³¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤Ï44¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤·¡¢µåÃÄÎòÂå2°Ì¤Î¾®»³ÀµÌÀ¤Ë¤¢¤È¡Ö3¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê28ºÐ±¦ÏÓ¤ÏÉ½¾ð¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢µÏ¿¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤ë¡£