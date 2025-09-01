「明治安田Ｊ１、柏２−１福岡」（３１日、三協フロンテア柏スタジアム）

柏は福岡に２−１で逆転勝ちし、勝ち点５３として２位に浮上した。前半、１点を追う展開でＭＦ久保藤次郎（２６）が同点ゴール、後半３１分にＦＷ瀬川祐輔（３１）がＰＫを決めた。町田は３−５で川崎に敗れ、同５０のままで５位に後退した。鹿島は清水と１−１で引き分け、同５２で４位。名古屋もＦＣ東京と１−１、Ｃ大阪も広島と１−１で引き分けた。浦和は１−０で新潟に勝利。Ｇ大阪は湘南に５−４で勝った。

良くも悪くも目立った。前半のＰＫ失敗をＰＫ獲得で取り返し、終わってみれば日本代表ＦＷ細谷真大がチーム全得点に絡む活躍。代表の米国遠征による離脱前最後の試合で、２位浮上に貢献したが「チャラとはいえない。でも決勝点になって勝ててはいるので、そこはポジティブに捉えて代表に行きたい」と控えめに決意を語った。

５月３１日の神戸戦以来、約３カ月ぶりの先発。前半２０分にＰＫを失敗し「悔しかった」と一度は下を向くも切り替えた。０−１の同追加タイムにゴール前で相手の日本代表ＤＦ安藤を引きつけて味方の同点弾を演出。後半２７分にはペナルティーエリアへのパスにうまく反応し、安藤のファウルを誘いＰＫを獲得した。ロドリゲス監督の指示によりキッカーは瀬川に譲ったが、得点後はハグして喜びを分かち合った。

米国遠征を前に弾みとなる勝利は、チームの本拠２００勝目。メキシコ戦が行われる日本時間の７日は偶然にも誕生日。「勝ってお祝いできるような活躍をしたい」と力を込めた２３歳。勢いのままにバースデーゴールで本大会への道を切り開く。