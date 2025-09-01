ＪＡＬ所属の陸上世界選手権東京大会内定選手が３１日、都内で、９月１３日から国立競技場で行われる同大会の壮行会に参加した。昨夏のパリ五輪女子やり投げ金メダルの北口榛花（２７）はトルコからオンラインで参加し、大会２連覇へ意欲を示した。男子１１０メートル障害の日本記録保持者の村竹ラシッド（２３）、２００メートル代表の鵜沢飛羽（２２）を含めた３選手が自国開催の大舞台へ意気込みを語った。

周囲が感じる不安を一掃するように、オンラインでつないだモニターの先で、北口がいつも通りの豪快な笑顔を見せた。今季に右肘を負傷した難しい調整の中で、臨む世界選手権。「腕以外のコンディションはパリ五輪より仕上がっている。これから下がることはない。しっかり投げられる状態で臨めれば、自信はある」と連覇に手応えをにじませた。

７月の日本選手権を欠場。復帰戦となった２０日のダイヤモンドリーグ第１３戦は、５０メートル９３で最下位に沈んだが、２８日の同ファイナルでは６０メートル７２を投げて復調気配を漂わせた。痛みはすでになく、復帰後２戦を経験したことで全力の投てきへ不安もなくなった。「一番の怖さは、もう一度けがをすると戻れないこと。練習だと安全に投げてしまうから、２試合を出たことは間違いではなかった。６０メートルは自信になった」とうなずいた。

開幕までの２週間はトルコで調整する。「暖かくて湿気もある。（拠点の）チェコは涼しかったので、このまま東京に行くと耐えられなかった。少し体を慣らして東京に行けそう」と話す声に、不安の色は見えない。パリ五輪から続く世界トップの座、そして２連覇へ向けて「けがしても目標は変わらず金。ディフェンディングチャンピオンで臨むことは、限られた人しかできない。最高の舞台で日本の皆さんと楽しめるように」。日本のファンの前で最高のパフォーマンスを見せる。