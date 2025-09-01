元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が8月30日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。自身にまつわるデマを否定した。

今放送のゲストは元TBSアナウンサーの堀井美香（53）。2人はTBS時代の話で盛り上がった。田中はアナウンス技術の向上を目的に、先輩の安住紳一郎アナ（52）が日々つけているノートを参考にしていたという。田中は「安住さんに『ノートはこうやって書いてるよ』っていうのを見せてもらって」と前置きした上で「安住さんはいろんなところで、私が勝手にかばんの中から（ノートを）出して見ていたっておっしゃっるんですけど、そんなことするわけないんですよ。それはヤバい人なんで」と弁明した。

そして「安住さんが見せてくれたから。いいんですか？って言って。他にも積んであったノートを勝手に見たのは見たんですけど。『そのノート、見ていいって言ってないだろ！』って言われて『あ、すいません』っていうことはあったんだけど。かばんからひっそり出して見るわけないんだよ、私は！ これは自分の名誉のために言いたい」と再び弁明。「訂正させていただきます、でも勝手に読みはしました」と続けた。