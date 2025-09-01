「阪神５−４巨人」（３１日、甲子園球場）

白球がフェアグラウンドの芝に弾むと、甲子園が大歓声に包まれた。久々にともったＨランプ。阪神・近本は二塁ベース上で表情を変えることなく、一つ息をついた。

長い長いトンネルを抜け出した。１−３で迎えた七回、２死一塁で中川と対した。「おとといに対戦していたので、球筋もある程度イメージはついていた」。その初球、狙っていた直球はじき返し左翼線への二塁打。これが自身８月２２日のヤクルト戦（神宮）の第２打席以来、３９打席ぶりのヒットだった。

久々の一本に「すごく安心します」と肩の荷が下りた。それに加え「自分のやりたいこともしっかりできた。過程でもすごくいいものがあった」と打撃の内容にも納得していた。

近本の一打で球場の空気が変わった。続く中野が中堅への適時二塁打を放ち、同点のホームを踏んだ。さらに森下、佐藤輝も続き、このイニング一挙４得点。劣勢の展開を跳ね返すきっかけとなり「勝ったんで本当によかったです」と安堵（あんど）した。

苦しい時間だった。常に高打率をキープしていた中で、突如当たりが止まった。２８日のＤｅＮＡ戦（横浜）では、休養を目的に今季２度目のベンチスタート。２９日に甲子園に戻ってきてからも、ヒットが出ず、自己ワーストを更新し続けた。

それでも３０日の試合では三つの四球を選び、２度ホームを踏むなど、１番打者としての仕事はしていた。「（ヒットを打つのは）そんな簡単なものではないし、そこにたまたま野手がいたり、そういうのを含めて野球だしバッティング。いろんなことを再認識した期間だった」。一本のヒットを出す難しさを感じながら、経験として捉え、成長につなげた。

これで通算１０６９安打とし、プロ７年目での長嶋茂雄（巨人）の安打数まで、あと１本とした。「いろんな重みがあるので、積み重ねていきたい」と表情を引き締めた近本。「優勝まで勝たないといけないので、気を抜かずあさってからも頑張りたい」。虎のリードオフマンがついに目を覚ました。