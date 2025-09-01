◇ア・リーグ ヤンキース―ホワイトソックス（2025年8月31日 シカゴ）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）が8月31日（日本時間9月1日）、敵地でのホワイトソックス戦に「2番・DH」で先発出場。初回にメジャー通算358本塁打目となる今季43号を放ち、殿堂入りの名捕手ヨギ・ベラに並ぶ球団歴代5位に浮上した。

ジャッジは初回、ホワイトソックスの左腕ペレスに対し、カウント0―2からの3球目のカットボールを強振。打球速度112.6マイル（約181.2メートル）、角度21度の低弾道で飛び出した弾丸ライナーは426フィート（約129.8メートル）地点で弾んだ。

大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、358本塁打はベラに並ぶ球団歴代5位。361本塁打で同4位のジョー・ディマジオにも3本差に迫った。

また、ジャッジの本塁打で今季ヤンキースの初回本塁打はMLB歴代4位タイの42本目。2023年のブレーブス（47本塁打）、2019年のレッズ（46本塁打）、2023年のドジャース（43本塁打）に次ぐ数字となった。