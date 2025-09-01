「阪神５−４巨人」（３１日、甲子園球場）

痛みを伴う白星の中で、殊勲の一撃の価値が光った。同点適時二塁打をマークしていた阪神・中野が、九回に走者と交錯。担架も運び込まれたが、最終的には自力で歩いてベンチへ向かって、途中交代となった。

試合後もしっかりとした足取りでクラブハウスへ。患部を冷やすためか、大量の氷が入った袋を手にしていたが、報道陣には「大丈夫です」と対応。「ああいう展開で、嫌な雰囲気の中で粘り強く攻撃していって、勝てたのは良かった」と七回の猛攻を振り返った。

バットでの貢献は２点を追う七回２死二、三塁だ。中川のフォークを中前へ運ぶと、中堅・オコエがダイビングキャッチを狙うもグラブではじく。２点適時二塁打となりゲームを振り出しに戻すと、誇らしげに右腕を突き上げた。

激痛に見舞われたのは九回２死満塁の場面。佐藤輝がゴロを捕球するも、二塁送球が野選となり体勢を崩しながら捕球しようとした中野と、一塁走者の浅野が激突した。左後頭部付近を手で押さえ、しばらく立ち上がることができなかった。

そのままベンチへ退いたが、藤川監督も「現状では問題ない」と説明。交代出場の植田が最後のアウトを処理したことから、指揮官はジョークで中野に「ナイスプレー」と向けたというが、「『いや、植田です』とちゃんと答えられていた」と“ボケツッコミ”も明かした。猛虎にとって背番号５１は攻守に不可欠な存在であることを再認識する一戦にもなった。