◇パ・リーグ 楽天1−0日本ハム（2025年8月31日 エスコン）

「スター・ウォーズウイーク」の3日目。楽天・中島の「反攻のソロ」、そう「ハン・ソロ」で延長戦を制した。0―0の11回1死。杉浦のフォークに体勢を崩されたが、軸を残して強振した。

打球は右翼ポール際へ飛ぶ。「ファウルか…」と考えながら走り「切れないじゃん！ビックリ」と喜んだ。決勝の6号ソロ。「喜び方が分からなくてただニコニコして…。格好いいガッツポーズとか雄叫びを練習していこうかなと思う」と今後の「演出」も考えた。

人気SF映画のイベントが開催された敵地。関連映像と音楽が流れ、中島は「ビジョンも大きいので気持ちが乗る。エスコンは楽しい」と言った。日本ハムに打率・328とパ対戦5球団で最も数字が高く、特にエスコンフィールドは同・387とパ6本拠地で最も得意。チームは6勝16敗1分けと日本ハムに最も負け越している中、まさに「反攻のソロ」で2連勝に導いた。

「ハン・ソロ」は惑星コレリアで生まれ育ち、貧しい境遇から成り上がったスター・ウォーズの人気キャラ。中島も23年ドラフトでは青学大から6位入団と日陰の存在だった。同期の下村（現阪神）と常広（現広島）のドラフト1位コンビが注目を集めて「いつかは下克上を」と誓い、前日も4安打して100安打に乗せていた。

チームは前日、自力CSの可能性が復活した。「負けられない。毎日全力で戦って貢献したい」。ヒットメーカーが殊勲打で主役に成り上がった。（神田 佑）