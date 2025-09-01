【悪質】代引き詐欺が横行→なぜ高齢者は騙される？代引きを狙った送りつけ詐欺の手口と、宅配ドライバーが語る対処法【作者に聞く】
突然届いた身に覚えのない荷物。代引きで2万5600円と言われ、もしかして家族が注文したものかも…と思って支払ってしまう。近年では、このような注文していない商品を一方的に送りつける「送りつけ詐欺」が横行している。今回は、長年宅配業界で働くゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)の漫画『運び屋ゆきたの漫画な日常』より「頼んでない」を紹介するとともに、身に覚えのない荷物が届いたときの対処法について話を聞いた(後編)。
■「受け取り拒否して大丈夫」宅配ドライバーが教える対処法
もし注文していない商品が届いた場合、どのように対処すればいいのだろうか。ゆきたさんは「まず第一に、身に覚えのないものは受け取りを拒否しても大丈夫です」と話す。
「送られてきた以上は受け取らないといけない」と思い込んでしまう人も多いが、そんな必要はない。すぐに判断がつかないときは、一旦持ち帰ってもらって確認することも可能だ。誤って受け取ってしまった場合でも、お金を取り戻せるケースもあるため、諦めずに消費者センターや宅配会社に相談してほしいとアドバイスした。
高齢の客は、身に覚えのない荷物でも「受け取らないといけない」と思い込んで、お金を支払ってしまうケースが多いという。しかし、注文していない商品は受け取る必要はない。ただし、なかには定期便の商品を忘れていることもあるので、まずは確認することが大切だ。
ゆきたさんは、アメーバブログ『運び屋ゆきたの漫画な日常』で、宅配便にまつわるトラブルや面白いエピソードを毎日1本投稿している。読者のエピソードを漫画にする実録漫画も好評だ。「面白い、困ったなどのエピソードがありましたら、ぜひ、ご投稿お待ちしております」と読者に呼びかけた。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
