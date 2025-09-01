「ＤｅＮＡ２−０中日」（３１日、横浜スタジアム）

カクテル光線に照らされ、ＤｅＮＡ・藤浪が７回４安打無失点、９奪三振。３四死球を与えたものの、力強さと粘りを携えた投球で、２０２２年９月２３日の広島戦以来、１０７３日ぶりとなるＮＰＢ白星を挙げた。「素直にうれしいです」。ハマの背番号２７が、心からの笑顔を浮かべた。

大阪桐蔭の後輩・松尾を女房役に、思い切り腕を振った。７番・ロドリゲス以外、先発に８人の左打者が並んだものの、自身の投球に集中。１５０キロを超える真骨頂の速球に、カットボール、スプリットを交え、三回まで６三振を奪うパーフェクト投球だった。

四回からは我慢の投球を強いられ、五回には９球連続でボールを連発したが、自分を信じた。「苦しい場面はあったんですけど、ああいう場面を抑えてこそプロ野球のだいご味」。六回、２死二、三塁から岡林を三ゴロに打ち取ると、雄たけびを挙げた。

自身のパフォーマンスを最大限に出すことだけを考えている。米国で「ビー シンプル」の概念を身につけ「自然体でプレーできている。藤浪晋太郎というのを表現できている」と藤浪。「四隅に投げるコントロールはない」と言い切り、ストライクゾーンでの勝負に徹することだけを考えた。

ＡＩチームやメンタルコーディネーターと対話を重ねる一方、余計な邪念はそぎ落とし、ミーティングもコンパクトに収めている。「シンプル」を貫き通すマインドが、新天地での指針になっている。

阪神時代に８勝２敗と好相性を誇った横浜スタジアムで挙げた再出発の１勝。「まだ土地勘とかはないんですけど、ナビを使わなくても球場に入ってこられるようになりました」と照れくさそうに笑う藤浪は、ハマの風に染まっている。