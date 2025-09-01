◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神５―４巨人（３１日・甲子園）

プロの外野手は打球に追いついたら捕らないといけない。７回の巨人の守備はもったいないプレーが３連続であった。

中野のセンター正面の低いライナーに、オコエがダイビングキャッチを試みて、打球に届きながら同点の２点二塁打とした。目線がぶれないので飛び込まない方が捕れる可能性が高かった。

続いて、森下の左翼フェンス手前の飛球（記録は三塁打）は若林のグラブからこぼれた。背走で追いついたものの、風の影響で追い方にロスがあった。佐藤輝の右翼ポール際の飛球は中山が風で目測を誤り、適時二塁打に。あれほどファウルゾーンから大きく戻るのは珍しく、不慣れな中山には気の毒ではあった。

１点を追う７回には天敵・才木から３点を奪い、勝たなければいけない試合だった。対戦成績は７勝１７敗となったが、この３連戦は全て１点差試合で今季１４試合目（６勝８敗）。一方的にやられているわけではない。

攻撃面では２回無死二、三塁、二塁走者の中山が、二塁ライナーで飛び出す走塁ミスがあった。９回２死満塁では、三塁・佐藤輝の二塁送球が外野にそれ、二塁走者の若林に本塁を狙う姿勢があれば同点に追いつけた。結局、勝敗を分けるのは紙一重のプレーなのだ。（スポーツ報知評論家・福本 豊）