＜ニッカンスポーツ・コム／芸能番記者コラム＞

演歌歌手真田ナオキ（35）が8月14日、青森県の漁師町・大間町の夏祭りで歌謡ショーを行いました。本州最北端の夏フェスは、豪華景品付きのイベントや大曲花火師による花火大会などもあって大いに盛り上がりました。

ステージ前には1000人ほどのファンが集まったでしょうか。写真を張ったうちわなどのグッズを持った人や、おそろいのTシャツを着た人たちで会場はぎっしり。アナウンスで路上駐車をしている車に注意を伝えていましたが、そのナンバーは茨城と福島でした。車を飛ばして本州最北端まで真田に会いに来たのかな〜。ライブでは独特のだみ声でメジャーデビュー曲「恵比寿」や新曲「Nina」が響き渡り、「ナオキ〜」の黄色いかけ声が何度も飛び交っていました。

昨年のNHK紅白歌合戦には、親友でライバルの新浜レオン（29）が初出場。「あれで『出たい』との思いが一層強まったし、目指していれば届くんだということを見せてもらった。希望になりました」。真田にとって今年はデビュー10周年でメジャーデビュー5周年というダブルの周年イヤー。年男の節目でもあり、目標の紅白出場にかける思いはさらに熱く、強くなっています。

新浜や真田と“仲良し3人組”の1人が辰巳ゆうと（27）ですが、やはり新浜に刺激され、「紅白に出たい」という思いを強く出しています。新曲「運命の夏」がスマッシュヒットをしている手応えもあるのでしょう。今年7月には念願だった富士登山を実施。「7合目のつらさを思い出したら、どんな困難でも乗り越えられる」と自信をみなぎらせ「紅白に出場したい」とアピールをしていました。

新浜が良い刺激となり、真田や辰巳のほかにも、青山新や二見颯一ら若手の歌手仲間たちがギラギラと目を輝かせている25年も残り4カ月。年末が楽しみです。【松本久】